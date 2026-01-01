Les ateliers des petits

La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 09:30:00

fin : 2026-02-05 11:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-02-05

Ateliers ludiques, de motricité, de jeux d’éveil et de manipulation, avec du matériel adapté. Ouvert aux assistants maternels et enfants gardés. .

La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers des petits

L’événement Les ateliers des petits La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS