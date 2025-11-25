Les ateliers des petits lutins Fabrique ta déco de Noël ! Office de Tourisme du Val de Garonne Tonneins

Les ateliers des petits lutins Fabrique ta déco de Noël !

Office de Tourisme du Val de Garonne 3 Avenue Charles de Gaulle Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Place à la création ! Cette année les lutins bricolos du Père Noël ont pour mission d’accompagner vos petits lutins pour embellir vos tables de Noël, sapins de Noël… en confectionnant une décoration unique !

Office de Tourisme du Val de Garonne 3 Avenue Charles de Gaulle Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79 infos@valdegaronne.com

English :

Let’s get creative! This year, Santa’s DIY elves are on a mission to help your little elves embellish your Christmas tables, Christmas trees… by making unique decorations!

German :

Bühne frei für kreatives Gestalten! Dieses Jahr haben die DIY-Wichtel des Weihnachtsmannes die Aufgabe, Ihre kleinen Wichtel zu begleiten, um Ihre Weihnachtstische, Weihnachtsbäume… zu verschönern, indem sie eine einzigartige Dekoration anfertigen!

Italiano :

Diventiamo creativi! Quest’anno gli elfi di Babbo Natale fai da te sono in missione per aiutare i vostri piccoli elfi ad abbellire le vostre tavole natalizie, gli alberi di Natale… realizzando decorazioni uniche!

Espanol :

¡Pongámonos creativos! Este año, los duendes DIY de Papá Noel tienen la misión de ayudar a tus pequeños duendes a embellecer tus mesas de Navidad, árboles de Navidad… ¡haciendo adornos únicos!

