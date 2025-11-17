Les ateliers des petits lutins Fabrique ta petite déco de Noël ! Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande

Les ateliers des petits lutins Fabrique ta petite déco de Noël !

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-17 2025-12-22 2025-12-23

Place à la création ! Cette année les lutins bricolos du Père Noël ont pour mission d’accompagner vos petits lutins pour embellir vos tables de Noël, sapins de Noël… en confectionnant une décoration unique !

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne.com

English : Les ateliers des petits lutins Fabrique ta petite déco de Noël !

Let’s get creative! This year, Santa’s DIY elves are on a mission to help your little elves embellish your Christmas tables, Christmas trees… by making unique decorations!

