Les ateliers des petits

Vaux-et-Chantegrue Doubs

Début : 2026-03-05 09:30:00

Ateliers ludiques, de motricité, de jeux d’éveil et de manipulation, avec du matériel adapté. Ouvert aux assistants maternels et enfants gardés. .

Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49

