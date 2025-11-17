Les ateliers des petits Vaux-et-Chantegrue
Les ateliers des petits Vaux-et-Chantegrue jeudi 5 mars 2026.
Les ateliers des petits
Vaux-et-Chantegrue Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 09:30:00
fin : 2026-05-07 11:00:00
Date(s) :
2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07
Ateliers ludiques, de motricité, de jeux d’éveil et de manipulation, avec du matériel adapté. Ouvert aux assistants maternels et enfants gardés. .
Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49
