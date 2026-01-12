Les ateliers des Pitchouns Médiathèque de Pissos Pissos

Les ateliers des Pitchouns

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Ateliers ludiques, création, jeux un délicieux moment à partager avec les parents.

Des ateliers ludiques pour les Pitchouns mais aussi pour les plus grands !

Jeux, création et lecture sont au programme !

Uniquement sur inscriptions ! .

+33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr

English : Les ateliers des Pitchouns

Fun workshops, creations and games a delicious moment to share with parents.

