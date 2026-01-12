Les ateliers des Pitchouns Médiathèque de Pissos Pissos
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes
Ateliers ludiques, création, jeux un délicieux moment à partager avec les parents.
Des ateliers ludiques pour les Pitchouns mais aussi pour les plus grands !
Jeux, création et lecture sont au programme !
Uniquement sur inscriptions ! .
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr
English : Les ateliers des Pitchouns
Fun workshops, creations and games a delicious moment to share with parents.
