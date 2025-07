LES ATELIERS DES PLANTES MÉDICINALES DE PALMIRA Roujan

LES ATELIERS DES PLANTES MÉDICINALES DE PALMIRA

Château de Cassan Roujan Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-07-20

fin : 2025-10-19

2025-07-20 2025-08-24 2025-09-14 2025-10-19

Cet atelier plantes et remèdes naturels est une opportunité rare de vous reconnecter à des savoirs traditionnels, dans un lieu chargé d’histoire. Que vous soyez néophyte, amateur·rice de plantes, passionné·e de médecine naturelle ou intéressé·e par le lien entre le vivant et la nature, vous repartirez avec des connaissances pratiques et des outils simples à réutiliser dans votre quotidien.

Palmira, paysanne-herboriste engagée, est guidé par une quête redonner vie aux savoirs anciens et les partager, avec simplicité et profondeur.

Cette saison, Palmira vous invite à participer à ses ateliers autour des plantes médicinales, pour renouer avec le vivant, explorer les secrets du jardin médicinal, et apprendre à prendre soin de soi naturellement. .

Château de Cassan Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 52 45 info@chateau-cassan.com

English :

This plants and natural remedies workshop is a rare opportunity to reconnect with traditional knowledge, in a place steeped in history. Whether you’re a neophyte, a plant lover, a natural medicine enthusiast or interested in the link between life and nature, you’ll leave with practical knowledge and simple tools you can use in your daily life.

German :

Dieser Workshop über Pflanzen und Naturheilmittel bietet Ihnen die seltene Gelegenheit, sich an einem geschichtsträchtigen Ort wieder mit traditionellem Wissen zu verbinden. Ob Sie nun Neuling sind, Pflanzenliebhaber/in, Naturheilkundler/in oder an der Verbindung zwischen Leben und Natur interessiert, Sie werden mit praktischen Kenntnissen und einfachen Hilfsmitteln für Ihren Alltag nach Hause geh

Italiano :

Questo workshop su piante e rimedi naturali è una rara opportunità per riconnettersi con le conoscenze tradizionali, in un luogo ricco di storia. Che siate principianti, amanti delle piante, appassionati di medicina naturale o interessati al legame tra vita e natura, ve ne andrete con conoscenze pratiche e semplici strumenti da utilizzare nella vostra vita quotidiana.

Espanol :

Este taller de plantas y remedios naturales es una oportunidad única para volver a conectar con el conocimiento tradicional, en un lugar cargado de historia. Tanto si eres principiante, amante de las plantas, entusiasta de la medicina natural o te interesa el vínculo entre la vida y la naturaleza, saldrás de aquí con conocimientos prácticos y herramientas sencillas que podrás utilizar en tu vida c

