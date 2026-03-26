Les Ateliers des vacances de Pâques de l’Atelier BleuTroubadour Atelier BleuTroubadour Bayeux

Les Ateliers des vacances de Pâques de l’Atelier BleuTroubadour

Atelier BleuTroubadour 10 Rue Saint Malo Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-11

Du samedi 11 au samedi 25 avril, les Ateliers se suivent mais ne se ressemblent pas ateliers pour enfants, ados, adultes chacun trouvera de quoi s’occuper et se divertir. Ateliers créatifs, laine feutrée, art floral, méditation , jeux de rôles…

Du samedi 11 au samedi 25 avril, les Ateliers se suivent mais ne se ressemblent pas ateliers pour enfants, ados, adultes chacun trouvera de quoi s’occuper et se divertir. Ateliers créatifs, laine feutrée, art floral, méditation , jeux de rôles…

Ateliers pour petits et grands dans un lieu convivial tout en couleurs .

Samedi 11

10h-12h30 art floral. centre de table de Pâques avec Camille. Tous public 35 euros/personne

14h30-16h30 Melle Lapin avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

Lundi 13:

10h-12h Panier fleuri

14h30-16h30 Lapin a perdu ses Oeufs avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

Mardi 14

10h-12h Mouton et Lapin tout doux avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

14h30-19h initiation laine feutrée avec Nathalie BleuTroubadour tous public 22 euros/ heure matériel inclus

Mercredi 15:

10h-12h Lapin à lunettes avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

14h -15h30 Art floral avec Camille Arbre fleuri printanier tous public 35 euros/personne

16h30-17h30 avec Laurent Méditation enfants de moins de 6 ans 10 euros/enfants

Jeudi 16

10h30-11h30 Méditation Adultes avec Laurent 10 euros/personne

à partir de 14h30 initiation laine feutrée avec Nathalie BleuTroubadour tous public 22 euros/ heure matériel inclus

Vendredi 17

10h-12h jolies poules

14h30-16h30 nids de Pâques avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

Samedi 18

10h -12h Mon beau Lapin

14h30-16h30 poisson de Pâques avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

à partir de 14h découverte avec Laurent de la pratique vitalité énergétique méditation, formation , démonstration soins énergétiques.

Sur inscription, places illimitées

Mardi 21:

10h-12h Portraits de Pâques avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

17h -21h Jeu de rôle enfants ados avec Danemore Bayeux . Anne Louise. 35 euros/enfant

Mercredi 22:

10h-12h lapin végétal

14h30-16h30 Nids et oeufs avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

16h30- 17h30 Méditation enfant moins de 6 ans avec Laurent 10 euros/enfant

Jeudi 23

10h30-11h30 Méditation Adultes avec Laurent 10 euros personne

à partir de 14h30 initiation laine feutrée avec Nathalie BleuTroubadour tous public 22 euros/ heure matériel inclus

Vendredi 24

10h-12h Oeufs décorés 14h30-16h30 Pot de fil avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

17h-20h Jeu de rôle Ados dès 11ans Avec Danemore Bayeux . Anne Louise 35 euros/enfant

Samedi 25

10h-12h petit lapin d’argile

14h30-16h30 petite poulette avec Nathalie BleuTroubadour atelier enfant 2h 20 euros/enfant goûter inclus

à partir de 14h découverte avec Laurent de la pratique vitalité énergétique méditation, formation , démonstration soins énergétiques

Sur inscription, places illimitées .

Atelier BleuTroubadour 10 Rue Saint Malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 65 37 55 72 bleutroubadour@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Ateliers des vacances de Pâques de l’Atelier BleuTroubadour

From Saturday 11 to Saturday 25 April, the Workshops will be taking place one after the other, but they won’t all be the same: workshops for children, teenagers and adults, with something for everyone to keep them busy and entertained. Creative workshops, felted wool, floral art, meditation, role…

L’événement Les Ateliers des vacances de Pâques de l’Atelier BleuTroubadour Bayeux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Bayeux Intercom