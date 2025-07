Les ateliers des vieux gréements Association Les Vieux Gréements de Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Les ateliers des vieux gréements 20 et 21 septembre Association Les Vieux Gréements de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Visite en famille ou entre amis. Convivialité et passion du patrimoine maritime !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Prêts à vivre une journée au cœur d’un atelier de restauration de vieux gréements ?

Découverte des navires, exposition de maquettes et de photographies, conférences, chants de marins et animations variées pour les plus jeunes : matelotage, cordages, et plus encore. La convivialité est de la partie : buvette, grillades, crêpes et rencontres !

Au programme :

Visite libre des ateliers de restauration de nos vieux gréements sous forme de parcours.

Animations pour les familles : matelotage, cordages,…

Présentation des réalisations inter-associatives

Exposition de cartes marines et d’œuvres autour du monde marin

Visite d’un voilier de 1947 en chantier pédagogique

Sur le quai du Commerce, dans le bassin 3 voiliers vieux gréements vont parader : Le Boreas, l’Avel Dro et le Ti Mama.

Coin buvette, Grillades et crêpes à prix démocratiques

Association Les Vieux Gréements de Saint-Nazaire 7 rue Pierre Vergniaud 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Penhoët Loire-Atlantique Pays de la Loire

@ Association Les Vieux gréements de Saint-Nazaire