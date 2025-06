Les ateliers d’été à Maurepas Les Merveilles de Maria Rennes 7 juillet 2025

Les ateliers d’été à Maurepas Les Merveilles de Maria Rennes 7 – 9 juillet Ille-et-Vilaine

20€ pour 2h d’atelier / Gratuit pour les habitants du quartier

Ateliers maquettes de 3 à 12 ans, pour découvrir l’architecture en s’amusant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T15:30:00.000+02:00

Les Merveilles de Maria 32 rue de la Marbaudais, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine