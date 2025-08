Les Ateliers d’été au Patio des Arts Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Les Ateliers d’été au Patio des Arts Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 2 août 2025.

Patio des Arts 9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-19 15:30:00

2025-08-02 2025-08-09 2025-08-19

Le Patio des Arts organise des ateliers d’arts tout au long du mois d’août, avec différents thèmes et intervenants.

– Samedi 2 août « Atelier peinture et collage » par Soline Pla Atelier créatif autour du collage sélection, découpe, composition avec des matériaux superposés. Thèmes variés, ambiance conviviale.

Pique-nique sur place.

Contact Soline Pla 06.15.40.14.24

– Samedi 9 août « Dessin pour adultes » Atelier de dessin au crayon pour adultes, (re)découverte du graphisme et des couleurs (8 personnes maximum).

– Mardi 19 août « Atelier Cyanotype » par Marie-Annick Cambe Initiation au cyanotype une ancienne technique photographique permettant de dessiner le contour des plantes et révéler leurs empreintes.

Cet atelier dépend des conditions météorologiques et peut être déplacé au jeudi 21 août .

Contact Marie-Annick Cambe 06.99.08.95.11 7 .

Patio des Arts 9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie amismaisonjacob@gmail.com

English :

Le Patio des Arts organizes art workshops throughout August, with different themes and speakers.

German :

Der Patio des Arts organisiert den ganzen August über Kunstworkshops mit verschiedenen Themen und Referenten.

Italiano :

Il Patio des Arts organizza laboratori artistici per tutto il mese di agosto, con temi e relatori diversi.

Espanol :

El Patio de las Artes organiza talleres artísticos durante todo el mes de agosto, con diferentes temas y ponentes.

