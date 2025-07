Les ateliers d’été by C’du Conseil Salle du Plat Gousset Granville

Les ateliers d’été by C’du Conseil Salle du Plat Gousset Granville mardi 15 juillet 2025.

Les ateliers d’été by C’du Conseil

Salle du Plat Gousset Promenade du Plat Gousset Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-07-15

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-15

Vous êtes plutôt bien-être ou linguiste ?

Aux « Ateliers d’été de C’du Conseil »

Nous vous proposons de découvrir le DO IN ou AUTO-SHIATSU une méthode simple, rapide pour se relaxer ou se dynamiser et soulager ses petites douleurs !

Chaque jour, avec un thème différent, venez participer à une initiation d’une heure proposée en sessions de 8h30 à 12H30 :

Le 15 juillet Booster son énergie

Le 16 juillet Auto-massage de saison l’été

Le 17 juillet Apaiser son stress/anxiété

Cette technique d’auto-massage issue de techniques très anciennes japonaises est un merveilleux régulateur de l’énergie vitale.

Son principe est de stimuler les grandes fonctions du corps (respiration, circulation, digestion…) Tout le monde peut le pratiquer (des plus jeunes aux plus âgés ainsi que les sportifs en échauffement ou en récupération). C’est un fabuleux moyen de connaître et de sentir son corps.

Le but est d’être autonome en faisant quelque chose pour nous-même.

On peut parler d’une toilette énergétique effectuée sur notre corps avec des gestes simples frottements, pressions sur certains points, tapotements, etc.

Et /ou vous pourrez aussi choisir de participer à des ateliers ludiques en anglais :

* Culture Britannique

* Partir en vacances

* Activités en vacances

* L’anglais de la rue

Ces ateliers sont proposés simultanément dans un cadre magnifique, et vous permettent une parenthèse bien-être et/ou découverte d’un ou plusieurs ateliers.

D’autres ateliers seront proposés dans les semaines qui suivent, veuillez consulter l’agenda et réserver au plus tôt.

Réservation par téléphone 02 33 91 64 38, ou par mail contact@c-duconseil.com

Seuls les ateliers d’anglais peuvent s’adresser aux enfants de 8 à 17 ans accompagnés d’un adulte.

Horaires des ateliers 8h30 à 12h30

Salle du Plat Gousset Promenade du Plat Gousset Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 64 38 contact@c-duconseil.com

English : Les ateliers d’été by C’du Conseil

Are you more of a well-being or a linguist?

At the « Ateliers d’été de C’du Conseil » :

We invite you to discover « DO IN or AUTO-SHIATSU », a simple, fast method for relaxing or energizing yourself and relieving minor aches and pains!

Each day, with a different theme, come and take part in a one-hour initiation offered in sessions from 8.30am to 12.30pm:

July 15: Boost your energy

July 16: Seasonal self-massage: summer

July 17: Soothe your stress/anxiety

This self-massage technique, based on ancient Japanese techniques, is a marvellous regulator of vital energy.

Its principle is to stimulate the body?s major functions (breathing, circulation, digestion, etc.). It can be practised by everyone (from the youngest to the oldest, as well as by athletes warming up or recovering). It’s a fabulous way to get to know and feel your body.

The aim is to be autonomous by doing something for ourselves.

We can speak of an energetic cleansing performed on our body using simple gestures: rubbing, pressure on certain points, tapping and so on.

And/or you can also choose to take part in fun workshops in English:

* British culture

* Going on vacation

* Vacation activities

* Street English

These workshops are offered simultaneously in a magnificent setting, and allow you to take a break from your daily routine and/or discover one or more workshops.

Other workshops will be offered in the coming weeks. Please consult the agenda and book as soon as possible.

Reservations: by telephone 02 33 91 64 38, or by e-mail: contact@c-duconseil.com

Only English workshops are open to children aged 8 to 17 accompanied by an adult.

Workshop times: 8.30 a.m. to 12.30 p.m

German :

Sind Sie eher ein Wellness- oder ein Linguist?

Bei den « Sommerworkshops von C’du Conseil » :

Wir schlagen Ihnen vor, das « DO IN oder AUTO-SHIATSU » zu entdecken, eine einfache, schnelle Methode, um sich zu entspannen oder zu energetisieren und kleine Beschwerden zu lindern!

Jeden Tag gibt es ein anderes Thema und Sie können an einer einstündigen Einführung teilnehmen, die von 8.30 bis 12.30 Uhr angeboten wird:

15. Juli: Energie steigern

16. Juli: Selbstmassage nach Jahreszeit: Sommer

17. Juli: Stress und Ängste lindern

Diese Selbstmassagetechnik, die auf uralte japanische Techniken zurückgeht, ist ein wunderbarer Regulator der Lebensenergie.

Das Prinzip besteht darin, die großen Körperfunktionen (Atmung, Kreislauf, Verdauung usw.) zu stimulieren. Jeder kann sie anwenden (von den Jüngsten bis zu den Ältesten sowie Sportler zum Aufwärmen oder zur Erholung). Es ist eine großartige Möglichkeit, den eigenen Körper kennenzulernen und zu spüren.

Das Ziel ist es, selbstständig zu werden, indem wir etwas für uns selbst tun.

Man kann von einer energetischen Körperpflege sprechen, die mit einfachen Gesten durchgeführt wird: Reiben, Drücken auf bestimmte Punkte, Klopfen etc.

Und / oder Sie können sich auch für die Teilnahme an spielerischen Workshops auf Englisch entscheiden:

* Britische Kultur

* In den Urlaub fahren

* Aktivitäten im Urlaub

* Englisch auf der Straße

Diese Workshops werden gleichzeitig in einer wunderschönen Umgebung angeboten und ermöglichen Ihnen eine Auszeit zum Wohlfühlen und/oder zum Kennenlernen eines oder mehrerer Workshops.

In den folgenden Wochen werden weitere Workshops angeboten. Bitte beachten Sie den Terminkalender und reservieren Sie so früh wie möglich.

Reservierung: per Telefon 02 33 91 64 38, oder per E-Mail: contact@c-duconseil.com

Nur die Englisch-Workshops können sich an Kinder zwischen 8 und 17 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen richten.

Öffnungszeiten der Workshops: 8.30 bis 12.30 Uhr

Italiano :

Siete più amanti del benessere o delle lingue?

Ai « Laboratori estivi C’du Conseil »:

Vi invitiamo a scoprire il « DO IN o AUTO-SHIATSU », un metodo semplice e veloce per rilassarsi o energizzarsi e alleviare i piccoli dolori!

Ogni giorno, con un tema diverso, venite a partecipare a un’introduzione di un’ora offerta in sessioni dalle 8.30 alle 12.30:

15 luglio: Rafforzare l’energia

16 luglio: automassaggio stagionale: estate

17 luglio: Calmare lo stress e l’ansia

Questa tecnica di automassaggio, basata su antiche tecniche giapponesi, è un meraviglioso regolatore di energia vitale.

Il suo principio è quello di stimolare le principali funzioni del corpo (respirazione, circolazione, digestione, ecc.) Tutti possono praticarla (dai più giovani ai più anziani, così come gli sportivi che si riscaldano o recuperano). È un modo favoloso per conoscere e sentire il proprio corpo.

L’obiettivo è quello di essere autonomi facendo qualcosa per noi stessi.

Si potrebbe definire una pulizia energetica del corpo, utilizzando semplici gesti come lo sfregamento, la pressione su alcuni punti e il picchiettamento.

Si può anche scegliere di partecipare a divertenti workshop in inglese:

* Cultura britannica

* Andare in vacanza

* Attività in vacanza

* Inglese di strada

Questi laboratori sono offerti contemporaneamente in un ambiente magnifico e permettono di fare una pausa di benessere e/o di scoprire uno o più laboratori.

Altri laboratori saranno proposti nelle prossime settimane. Si prega di consultare l’agenda e di prenotare al più presto.

Prenotazioni: per telefono allo 02 33 91 64 38 o per e-mail a contact@c-duconseil.com

Solo i laboratori di inglese sono aperti ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni accompagnati da un adulto.

Orari dei laboratori: dalle 8.30 alle 12.30

Espanol :

¿Es usted más de bienestar o lingüista?

En los « Talleres de verano C’du Conseil »:

Le invitamos a descubrir el « DO IN o AUTO-SHIATSU », un método sencillo y rápido para relajarse o energizarse y aliviar pequeños dolores

Cada día, con un tema diferente, venga a participar en una iniciación de una hora ofrecida en sesiones de 8h30 a 12h30:

15 de julio: Aumente su energía

16 de julio: automasaje estacional: el verano

17 de julio: Calmar el estrés y la ansiedad

Esta técnica de automasaje, basada en antiguas técnicas japonesas, es un maravilloso regulador de la energía vital.

Su principio consiste en estimular las principales funciones del cuerpo (respiración, circulación, digestión, etc.). Todo el mundo puede practicarlo (desde los más pequeños a los más mayores, pasando por los deportistas que calientan o se recuperan). Es una forma fabulosa de conocer y sentir el cuerpo.

El objetivo es ser autónomos haciendo algo por nosotros mismos.

Se podría decir que es una limpieza energética del cuerpo, mediante gestos sencillos como frotamientos, presiones sobre determinados puntos y golpecitos.

También puedes optar por participar en divertidos talleres en inglés:

* Cultura británica

* De vacaciones

* Actividades de vacaciones

* Inglés en la calle

Estos talleres se ofrecen simultáneamente en un magnífico marco, y le permiten hacer una pausa de bienestar y/o descubrir uno o varios talleres.

En las próximas semanas se ofrecerán otros talleres. Consulte la agenda y reserve lo antes posible.

Reservas: por teléfono 02 33 91 64 38, o por correo electrónico: contact@c-duconseil.com

Sólo los talleres de inglés están abiertos a niños de 8 a 17 años acompañados por un adulto.

Horario de los talleres: de 8.30 a 12.30 h

