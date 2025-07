Les ateliers d’été by C’du Conseil Salle du Plat Gousset Granville

Les ateliers d’été by C’du Conseil Salle du Plat Gousset Granville jeudi 24 juillet 2025.

Les ateliers d’été by C’du Conseil

Salle du Plat Gousset Promenade du Plat Gousset Granville Manche

Début : 2025-07-24 08:30:00

fin : 2025-07-24 12:30:00

2025-07-24

Vous êtes plutôt bien-être ou linguiste ?

Aux « Ateliers d’été de C’du Conseil »

Nous vous proposons de découvrir la réflexologie palmaire avec 4 ateliers différents par jour

* Le sommeil (8h30/9h30).

* La Detox et la digestion (9h30/10h30).

* Le stress (10h30/11h 30).

* la détente (11h30 /12h30).

L’atelier de Réflexologie palmaire est un auto-massage de mains, nous allons masser les points réflexes qui vont correspondre au système respiratoire, digestif, osseux… Nous allons également travailler sur les glandes et sur les organes, le fait de masser la main va permettre de détendre le corps de façon générale, pour retrouver un équilibre.

La Réflexologie palmaire permet de retrouver le calme et de détendre le corps que ce soit physiquement et ou émotionnellement.

Et /ou vous pourrez aussi choisir de participer à des ateliers ludiques en anglais

* Culture Britannique (8h30/9h30).

* Partir en vacances (9h30/10h30).

* Activités en vacances (10h30/11h30).

* L’anglais de la rue (11h30/12h30).

Ces ateliers sont proposés simultanément dans un cadre magnifique, et vous permettent une parenthèse bien-être et/ou découverte d’un ou plusieurs ateliers.

Réservation par téléphone 02 33 91 64 38, ou par mail contact@c-duconseil.com.

Seuls les ateliers d’anglais peuvent s’adresser aux enfants de 8 à 17 ans accompagnés d’un adulte.

Salle du Plat Gousset Promenade du Plat Gousset Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 64 38 contact@c-duconseil.com

English : Les ateliers d’été by C’du Conseil

Are you a wellness or a linguist?

At the « Ateliers d’été de C’du Conseil »:

We invite you to discover palm reflexology with 4 different workshops a day:

* Sleep (8:30/9:30).

* Detox and digestion (9h30/10h30).

* Stress (10h30/11h 30).

* relaxation (11:30/12:30).

The Palmar Reflexology workshop is a self-massage of the hands, massaging reflex points corresponding to the respiratory, digestive and bone systems We’ll also work on glands and organs, massaging the hand to relax the body and restore balance.

Palmar reflexology helps to calm and relax the body, both physically and emotionally.

And/or you can also choose to take part in fun workshops in English:

* British culture (8:30/9:30am).

* Going on vacation (9:30/10:30).

* Vacation activities (10:30/11:30).

* Street English (11:30/12:30).

These workshops are offered simultaneously in a magnificent setting, allowing you to take a break and discover one or more workshops.

Reservations: by telephone 02 33 91 64 38, or by e-mail: contact@c-duconseil.com.

Only English workshops are open to children aged 8 to 17 accompanied by an adult.

German :

Sind Sie eher ein Wellness- oder ein Linguist?

Bei den « Sommerworkshops von C’du Conseil »

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Handreflexzonenmassage mit vier verschiedenen Workshops pro Tag zu entdecken:

* Der Schlaf (8:30/9:30 Uhr).

* Detox und Verdauung (9.30/10.30 Uhr).

* Der Stress (10:30 / 11:30 Uhr).

* die Entspannung (11:30/12:30 Uhr).

Der Workshop Handreflexzonenmassage ist eine Selbstmassage der Hände. Wir werden die Reflexpunkte massieren, die dem Atmungssystem, der Verdauung und den Knochen entsprechen Wir arbeiten auch an den Drüsen und Organen. Die Handmassage entspannt den Körper allgemein und bringt ihn wieder ins Gleichgewicht.

Die Handreflexzonenmassage hilft, Ruhe zu finden und den Körper zu entspannen, sei es physisch oder emotional.

Und / oder Sie können sich auch für die Teilnahme an spielerischen Workshops auf Englisch entscheiden:

* Britische Kultur (8:30/9:30 Uhr).

* In den Urlaub fahren (9:30/10:30 Uhr).

* Aktivitäten im Urlaub (10:30/11:30).

* Englisch auf der Straße (11:30/12:30).

Diese Workshops werden gleichzeitig in einer wunderschönen Umgebung angeboten und ermöglichen Ihnen eine Auszeit zum Wohlfühlen und/oder zum Kennenlernen eines oder mehrerer Workshops.

Reservierung: per Telefon 02 33 91 64 38, oder per E-Mail: contact@c-duconseil.com.

Nur die Englisch-Workshops können sich an Kinder von 8 bis 17 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen richten.

Italiano :

Lei è più una persona che ama il benessere o un linguista?

Partecipate ai « Laboratori estivi C’du Conseil »:

Vi invitiamo a scoprire la riflessologia palmica con 4 diversi workshop al giorno:

* Sonno (8.30/9.30).

* Disintossicazione e digestione (9.30/10.30).

* Stress (10.30/11.30).

* rilassamento (11.30/12.30).

Il laboratorio di Riflessologia Palmare è un automassaggio con le mani, in cui verranno massaggiati i punti riflessi che corrispondono al sistema respiratorio, digestivo e osseo Si lavorerà anche sulle ghiandole e sugli organi, e il massaggio delle mani aiuterà a rilassare il corpo in generale, per ristabilire l’equilibrio.

La riflessologia palmare aiuta a ritrovare la calma e a rilassare il corpo, sia fisicamente che emotivamente.

Si può anche scegliere di partecipare a divertenti workshop in inglese:

* Cultura britannica (8.30/9.30).

* Andare in vacanza (9.30/10.30).

* Attività per le vacanze (10.30/11.30).

* Street English (11.30/12.30).

Questi laboratori vengono offerti contemporaneamente in un ambiente magnifico, dandovi la possibilità di fare una pausa e scoprire uno o più laboratori.

Prenotazioni: per telefono allo 02 33 91 64 38 o per e-mail a contact@c-duconseil.com.

Solo i laboratori di inglese sono aperti ai bambini dagli 8 ai 17 anni accompagnati da un adulto.

Espanol :

¿Es usted más del bienestar o lingüista?

Participe en los « Talleres de verano C’du Conseil »:

Le invitamos a descubrir la reflexología palmar con 4 talleres diferentes al día:

* Sueño (8.30/9.30 h).

* Desintoxicación y digestión (9h30/10h30).

* Estrés (10.30/11.30).

* relajación (11.30/12.30).

El taller de Reflexología Palmar es un automasaje manual en el que se masajean los puntos reflejos correspondientes al aparato respiratorio, digestivo y óseo También trabajaremos las glándulas y órganos, y el masaje de la mano ayudará a relajar el cuerpo en general, para restablecer el equilibrio.

La reflexología palmar ayuda a recuperar la calma y a relajar el cuerpo, tanto física como emocionalmente.

También puede optar por participar en divertidos talleres en inglés:

* Cultura británica (8.30/9.30 h).

* Irse de vacaciones (9:30/10:30).

* Actividades de vacaciones (10.30/11.30).

* Street English (11.30/12.30).

Estos talleres se ofrecen simultáneamente en un magnífico marco, lo que le brinda la oportunidad de hacer una pausa y descubrir uno o varios de los talleres.

Reservas: por teléfono 02 33 91 64 38, o por correo electrónico: contact@c-duconseil.com.

Sólo los talleres de inglés están abiertos a niños de 8 a 17 años acompañados por un adulto.

