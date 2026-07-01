Les ateliers d’été de la Frênaie Visite d’un atelier de fabrication de yourtes La Frênaie La Grève-sur-Mignon
mercredi 15 juillet 2026 · La Frênaie · La Grève-sur-Mignon
Informations pratiques
La Grève-sur-Mignon
Les ateliers d’été de la Frênaie Visite d’un atelier de fabrication de yourtes
La Frênaie 34 route de Courçon La Grève-sur-Mignon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-08-05 14:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05 2026-08-12
A programme
* découverte de la yourte, de l’éco-habitat et de la législation associée à l’habitat léger
* visite de l’atelier, découverte des matériaux et des métiers, présentation des étapes de fabrication d’une yourte.
Sur réservation
.
La Frênaie 34 route de Courçon La Grève-sur-Mignon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 14 77 lafrenaie.org@gmail.com
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English :
Program:
* Introduction to yurts, eco-housing, and legislation related to lightweight housing
* Tour of the workshop, introduction to materials and crafts, and presentation of the steps involved in making a yurt.
By reservation only
L’événement Les ateliers d’été de la Frênaie Visite d’un atelier de fabrication de yourtes La Grève-sur-Mignon a été mis à jour le 2026-07-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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