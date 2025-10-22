Les ateliers d’Halloween Meurville

Les ateliers d’Halloween Meurville mercredi 22 octobre 2025.

Les ateliers d’Halloween

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

L’Atelier des Deux Ailes vous propose deux ateliers sur la thématique d’Halloween à Meurville.

– le Mercredi 22 Octobre de 14h à 16h30: activités manuelles, kermesse d’Halloween, jeux

– le Mercredi 29 Octobre de 14h à 16h30: atelier cuisine, escape game, jeux

Tarifs: 20€ par atelier .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les ateliers d’Halloween Meurville a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne