Les ateliers d'Halloween Meurville
mercredi 22 octobre 2025
Les ateliers d’Halloween
Place Marguerite Réchaux Meurville Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
L’Atelier des Deux Ailes vous propose deux ateliers sur la thématique d’Halloween à Meurville.
– le Mercredi 22 Octobre de 14h à 16h30: activités manuelles, kermesse d’Halloween, jeux
– le Mercredi 29 Octobre de 14h à 16h30: atelier cuisine, escape game, jeux
Tarifs: 20€ par atelier .
Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com
L’événement Les ateliers d’Halloween Meurville a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne