Les Ateliers d’Hiver Meurville

Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-01-14 16:30:00
2026-01-14 2026-01-21
L’Atelier des Deux Ailes vous propose deux ateliers d’hiver à Meurville.
Mercredi 14 Janvier 14h/16h30
Atelier manuel Secoue ta banquise
Atelier goûter Les sushis sucrés
Mercredi 21 Janvier 14h/16h30
Atelier peinture Tableau d’hiver
Jeux collectifs
Réservation par email. .
Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com
