Les Ateliers d’Hiver

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:00:00

fin : 2026-01-14 16:30:00

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-21

L’Atelier des Deux Ailes vous propose deux ateliers d’hiver à Meurville.

Mercredi 14 Janvier 14h/16h30

Atelier manuel Secoue ta banquise

Atelier goûter Les sushis sucrés

Mercredi 21 Janvier 14h/16h30

Atelier peinture Tableau d’hiver

Jeux collectifs

Réservation par email. .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Ateliers d’Hiver Meurville a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne