Les ateliers d’Huguette Le contrecollé Initiation Le petit monde d’Huguette Charroux
Le petit monde d’Huguette 6 rue des Tanneurs Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-12-20 16:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Présentation des techniques de confection d’un abat-jour, les formes, les matériaux, les finitions.
Réalisation d’un abat-jour personnalisé 3 modèles proposés 3 stagiaires maximum.
Sur réservation.
Le petit monde d’Huguette 6 rue des Tanneurs Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 01 00 96 contact@lepetitmondehuguette.fr
English :
Presentation of lampshade-making techniques, shapes, materials and finishes.
Creation of a personalized lampshade 3 models on offer 3 trainees maximum.
Reservations required.
German :
Präsentation der Techniken zur Herstellung eines Lampenschirms, der Formen, Materialien und Endbearbeitungen.
Herstellung eines individuellen Lampenschirms 3 Modelle werden vorgeschlagen maximal 3 Teilnehmer.
Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Introduzione alle tecniche di fabbricazione dei paralumi, alle forme, ai materiali e alle finiture.
Creazione di un paralume personalizzato 3 modelli proposti massimo 3 studenti.
Su prenotazione.
Espanol :
Introducción a las técnicas de fabricación de pantallas, formas, materiales y acabados.
Creación de una pantalla personalizada 3 modelos propuestos máximo 3 alumnos.
Previo acuerdo.
