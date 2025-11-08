Les ateliers d’Huguette Le contrecollé Initiation Le petit monde d’Huguette Charroux

Les ateliers d’Huguette Le contrecollé Initiation Le petit monde d’Huguette Charroux samedi 8 novembre 2025.

Le petit monde d’Huguette 6 rue des Tanneurs Charroux Allier

Début : Samedi 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

2025-11-08

Présentation des techniques de confection d’un abat-jour, les formes, les matériaux, les finitions.

Réalisation d’un abat-jour personnalisé 3 modèles proposés 3 stagiaires maximum.

Sur réservation.

Le petit monde d’Huguette 6 rue des Tanneurs Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 01 00 96 contact@lepetitmondehuguette.fr

English :

Presentation of lampshade-making techniques, shapes, materials and finishes.

Creation of a personalized lampshade 3 models on offer 3 trainees maximum.

Reservations required.

German :

Präsentation der Techniken zur Herstellung eines Lampenschirms, der Formen, Materialien und Endbearbeitungen.

Herstellung eines individuellen Lampenschirms 3 Modelle werden vorgeschlagen maximal 3 Teilnehmer.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Introduzione alle tecniche di fabbricazione dei paralumi, alle forme, ai materiali e alle finiture.

Creazione di un paralume personalizzato 3 modelli proposti massimo 3 studenti.

Su prenotazione.

Espanol :

Introducción a las técnicas de fabricación de pantallas, formas, materiales y acabados.

Creación de una pantalla personalizada 3 modelos propuestos máximo 3 alumnos.

Previo acuerdo.

