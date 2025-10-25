Les ateliers d’Huguette Le contrecollé Perfectionnement Le petit monde d’Huguette Charroux

Début : 2025-10-25 13:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-10-25 2025-11-29 2025-12-27

Rappels des bases de la technique du contrecollé, le choix des matériaux, les finitions.

Réalisation d’un abat-jour personnalisé 3 modèles proposés 3 stagiaires maximum.

Sur réservation.

Le petit monde d’Huguette 6 rue des Tanneurs Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 01 00 96 contact@lepetitmondehuguette.fr

English :

Reminders of the basics of the laminated technique, choice of materials, finishes.

Creation of a personalized lampshade 3 models on offer 3 trainees maximum.

Reservations required.

German :

Auffrischung der Grundlagen der Leimtechnik, Auswahl der Materialien, Endbearbeitung.

Herstellung eines individuellen Lampenschirms 3 Modelle zur Auswahl maximal 3 Teilnehmer.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Richiami sulle basi della tecnica del laminato, scelta dei materiali e delle finiture.

Creazione di un paralume personalizzato 3 modelli proposti massimo 3 studenti.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Recordatorio de los fundamentos de la técnica del laminado, elección de materiales y acabados.

Creación de una pantalla de lámpara personalizada se proponen 3 modelos máximo 3 alumnos.

Reserva obligatoria.

