Les ateliers d’Izand’Art Initiation Modelage

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-18 11:30:00

2026-03-18 2026-03-25

Vous avez toujours rêvé de façonner la terre de vos propres mains ? Rejoignez-nous pour un atelier d’initiation au modelage avec la talentueuse ceramic_sophia !

Découvrez le plaisir de la création brute et apprenez à maîtriser deux techniques fondamentales

La technique de la plaque

La technique du pincé

Au cours de ces 1h30, vous réaliserez deux petites pièces uniques qui vous ressemblent.

Le petit plus L’émaillage et la cuisson sont inclus dans la prestation. Vous repartirez avec des objets durables et fonctionnels ! .

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr

