Les ateliers d’Izand’Art Initiation Modelage
Début : 2026-03-18 10:00:00
fin : 2026-03-18 11:30:00
2026-03-18 2026-03-25
Vous avez toujours rêvé de façonner la terre de vos propres mains ? Rejoignez-nous pour un atelier d’initiation au modelage avec la talentueuse ceramic_sophia !
Découvrez le plaisir de la création brute et apprenez à maîtriser deux techniques fondamentales
La technique de la plaque
La technique du pincé
Au cours de ces 1h30, vous réaliserez deux petites pièces uniques qui vous ressemblent.
Le petit plus L’émaillage et la cuisson sont inclus dans la prestation. Vous repartirez avec des objets durables et fonctionnels ! .
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr
