Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait Izand’Art Vernon
Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait Izand’Art Vernon dimanche 1 mars 2026.
Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 12:15:00
Date(s) :
2026-03-01
la boutique Izand’Art ouvre ses portes autrement…
Venez participer à un atelier de peinture sur verre, consacré à la grisaille au trait. Cette technique artistique permet de découvrir le travail du dessin et des nuances directement sur le verre, lors d’un temps de création guidé.
Réservation obligatoire places limitées
Izand’Art 22 rue du Soleil, Vernon
Contacts
– contact@izandart.fr
– 06 60 22 84 32
– Instagram @izandart_vernon .
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait
L’événement Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait Vernon a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération