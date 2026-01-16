Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait Izand’Art Vernon

Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 12:15:00

Date(s) :

2026-03-01

la boutique Izand’Art ouvre ses portes autrement…

Venez participer à un atelier de peinture sur verre, consacré à la grisaille au trait. Cette technique artistique permet de découvrir le travail du dessin et des nuances directement sur le verre, lors d’un temps de création guidé.

Réservation obligatoire places limitées

Izand’Art 22 rue du Soleil, Vernon

Contacts

– contact@izandart.fr

– 06 60 22 84 32

– Instagram @izandart_vernon .

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait

L’événement Les ateliers d’Izand’Art Peinture sur verre Grisaille au trait Vernon a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération