Les ateliers d’Izand’Art Vitrail Tiffany Découverte complète Izand’Art Vernon dimanche 15 mars 2026.
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure
Début : 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 12:30:00
2026-03-15
Plongez dans l’univers fascinant du verre avec notre atelier découverte complète ! Apprenez à réaliser votre propre création en utilisant la célèbre méthode Tiffany. .
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr
