Les ateliers d’octobre Au 46 Bénodet mardi 7 octobre 2025.

46 Route de Perguet Bénodet Finistère

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07 17:00:00

2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11

Mardi 7/10 les boissons vivantes avec intro de biochimie

Mercredi 8/10 les lactofermentations et fermentations avec intro de biochimie

Jeudi 9/10 les boissons vivantes avec intro de biochimie

Vendredi 10/10 la pâtisserie végétale et crue

Samedi 11/10 les boissons vivantes et lacto pour débutant.e.s

Mardi 7 et jeudi 9 octobre les boissons vivantes = un enseignement pour la vie

Comprendre pour apprendre ce phénomène formidable de la fermentation afin de reproduire chez soi des boissons pétillantes comme la vie !

Ainsi, kéfir, kombucha, limonade et autres Frétillants (la marque du 46) vous livreront leurs secrets lors de ce cours complet.

=> En début d’atelier, 20 minutes seront consacrées à l’explication des phénomènes de ce qui se jouent lors de fermentations. Cette compréhension est capitale afin de reproduire chez soi en toute sécurité ! Pierre, physicien-chimiste, en sera l’intervenant.

Repartez avec un bocal de grains de kéfir et/ou un scoby pour produire chez vous à la suite de l’atelier.

Mercredi 8 octobre les lactofermentations et fermentations = savoir reproduire à l’infini, toute l’année

Comprendre pour apprendre ! La lactofermentation est une réaction complexe et rigoureuse ; en comprendre les codes permet de se lancer dans l’aventure en toute sérénité et simplicité aussi.

Consommer des lacto. apporte de nombreux bienfaits le microbiote intestinal adore, de fait, votre système immunitaire aussi et votre être tout entier s’en trouvera réjouit !

Les légumes et fruits de saison seront à l’honneur de ces ateliers ainsi que le sarrasin, plante emblématique s’il en est, de la région.

=> En début d’atelier, 20 minutes seront consacrées à l’explication des phénomènes de ce qui se jouent lors de fermentations. Cette compréhension est capitale afin de reproduire chez soi en toute sécurité ! Pierre, physicien chimiste, en sera l’intervenant.

Vendredi 10 octobre la pâtisserie végétale et crue = un apprentissage unique et durable

Laissez vous surprendre par des recettes inédites, digestes, savoureuses et faciles à mettre en œuvre. Certaines de ces recettes sont duplicables en salé, ce qui ouvre les portes vers d’infinies créations. Poussons quelques portes ensemble.

Réalisée avec peu de matériel et des ingrédients sains, la pâtisserie crue (sucrée et salée) vous séduira avant de conquérir toute votre famille et vos ami.e.s !

Les recettes produites seront dégustées en fin d’atelier.

Samedi 11 octobre les boissons vivantes et les lactofermentations pour débutant.e.s = démarrer en confiance !

Démarrer sa carrière en fermentation commence ici en réalisant des recettes simples et rapides avec les produits de saison. La pomme aura sa belle place dans cet atelier, et pas que.

Les dégustations ponctuent le cours pour comprendre les résultats attendus.

Repartez avec un bocal de grains de kéfir pour reproduire chez vous suite à l’atelier.

⏰ Horaires de 14 à 17h (pause dégustation incluse)

Tarif 60€/atelier, 100€ pour 2 ateliers, 145€ pour 3 ateliers au choix

Règlement par CB, chèque et espèces

✅ Pour valider votre présence, un acompte de 30€ vous est demandé

☎️ Réservation par téléphone 07 61 76 31 36

‍ 8 places par atelier, réservez rapidement ! .

