Les Ateliers d’Octobre du Palier au Plafond Rue Henri IV Nérac

Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac Lot-et-Garonne

Emmanuelle Enfrin de l’atelier ellestmanuelle propose divers ateliers créatifs durant tout le mois d’octobre. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Je vous propose de vous accorder une pause créative aux créations du palier en face du château Henri IV. Venez tester de nouvelles techniques artistiques, seul, entre amis, avec vos enfants, petits-enfants…

Inscriptions sur au-plafond.fr/atelier ou directement à la librairie Au plafond.

2 nouveaux ateliers sont disponibles apprendre à réaliser des cyanotypes photos (en bleu) et dessins adultes (pas besoin de savoir dessiner, juste en avoir envie), je m’occupe du reste . .

Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@ellestmanuelle.fr

