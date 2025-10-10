Les ateliers d’octobre Médiathèque Torigny-les-Villes

Médiathèque Torigny-les-Villes

Rendez-vous à la médiathèque de Torigny-Les-Villes pour les activités et ateliers du mois d’octobre !

– 15/10 (9h30-10h) > Anim’contes Au musée (4-7ans)

– 21/10 (10h-12h) > Atelier généalogie

– 22/10 (9h30-10h) > BB-Lecteurs Où est mon doudou ?

– 22/10 (14h-15h) > Atelier couture (10ans et +)

– 28/10 (13h30-14h30) > Expression corporelle enfants/parents (5ans et+)

– 29/10 (14h-15h) > Bricolages Halloween (4-6ans)

Sur réservation .

Médiathèque 23 Rue Danican Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 73 15 mediatheque@torignylesvilles.fr

