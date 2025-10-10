Les ateliers d’octobre Médiathèque Torigny-les-Villes
Les ateliers d’octobre Médiathèque Torigny-les-Villes vendredi 10 octobre 2025.
Les ateliers d’octobre
Médiathèque 23 Rue Danican Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-10
Rendez-vous à la médiathèque de Torigny-Les-Villes pour les activités et ateliers du mois d’octobre !
– 15/10 (9h30-10h) > Anim’contes Au musée (4-7ans)
– 21/10 (10h-12h) > Atelier généalogie
– 22/10 (9h30-10h) > BB-Lecteurs Où est mon doudou ?
– 22/10 (14h-15h) > Atelier couture (10ans et +)
– 28/10 (13h30-14h30) > Expression corporelle enfants/parents (5ans et+)
– 29/10 (14h-15h) > Bricolages Halloween (4-6ans)
Sur réservation .
Médiathèque 23 Rue Danican Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 73 15 mediatheque@torignylesvilles.fr
English : Les ateliers d’octobre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les ateliers d’octobre Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Saint-Lô