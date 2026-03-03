LES ATELIERS D’ORENDA SOMA ORENDA SOMA L’Isle-en-Dodon

LES ATELIERS D’ORENDA SOMA

ORENDA SOMA 671 chemin des Escarbilles L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-16

2026-04-11 2026-04-12 2026-05-16

Centre de bien-être conçu pour permettre à chacun de se reconnecter à soi, aux autres et à la nature, grâce à des pratiques complémentaires favorisant l’harmonie globale.

Tout au long de l’année des ateliers différents vous offre l’opportunité de découvrir de nouvelles techniques pour se reconnecter à soi et prendre soin de soi. .

ORENDA SOMA 671 chemin des Escarbilles L'Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie

A wellness center designed to enable everyone to reconnect with themselves, with others and with nature, thanks to complementary practices that promote global harmony.

