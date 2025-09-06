Les ateliers du bonheur avec Lydia Les ateliers du Bonheur Saint-Léonard-de-Noblat

Les ateliers du bonheur avec Lydia

Les ateliers du Bonheur 6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-27

2025-09-06 2025-09-27 2025-10-04 2025-11-29

Venez profiter d’un temps artistique et découvertes. De bons moments de partages en petit groupe dans une ambiance « comme à la maison » !

Pour créer, se retrouver, se détendre, apprendre, échanger, papoter !

Prochains ateliers les 6 sept, 27 sept, 4 oct,

Pour les + de 12 ans et adultes de 14 h à 17 h (35 € matériel compris + thé/gâteaux)

Pour les 12 ans de 14 h à 16 h (20 € matériel compris)

Ne tardez pas à réserver votre séance ! Au programme, bonne humeur et aquarelles, dessins, pastels, techniques mixtes, collages, peinture, gravure, etc, selon les séances et les envies ! .

Les ateliers du Bonheur 6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 63 97 06 contact@lesateliersdubonheur.fr

