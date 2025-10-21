Les Ateliers du Campus Salle d’Animation Beaufort-sur-Gervanne

Les Ateliers du Campus Salle d’Animation Beaufort-sur-Gervanne mardi 21 octobre 2025.

Les Ateliers du Campus

Salle d’Animation Grand rue Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Bricolez et Créez !

APPRENONS A REPARER, DETOURNER, INVENTER !

.

Salle d’Animation Grand rue Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 74 00 12 echauveaux@val-de-drome.com

English :

Tinker and Create!

LET’S LEARN HOW TO REPAIR, DIVERT AND INVENT!

German :

Basteln und Gestalten!

LERNEN WIR ZU REPARIEREN, UMZULEITEN UND ZU ERFINDEN!

Italiano :

Armeggiare e creare!

IMPARIAMO A RIPARARE, DEVIARE E INVENTARE!

Espanol :

¡Juguetear y crear!

¡APRENDAMOS A REPARAR, DESVIAR E INVENTAR!

L’événement Les Ateliers du Campus Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme