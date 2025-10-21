Les Ateliers du Campus Salle d’Animation Beaufort-sur-Gervanne
Les Ateliers du Campus Salle d’Animation Beaufort-sur-Gervanne mardi 21 octobre 2025.
Les Ateliers du Campus
Salle d’Animation Grand rue Beaufort-sur-Gervanne Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-24 16:30:00
2025-10-21
Bricolez et Créez !
APPRENONS A REPARER, DETOURNER, INVENTER !
Salle d’Animation Grand rue Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 74 00 12 echauveaux@val-de-drome.com
English :
Tinker and Create!
LET’S LEARN HOW TO REPAIR, DIVERT AND INVENT!
German :
Basteln und Gestalten!
LERNEN WIR ZU REPARIEREN, UMZULEITEN UND ZU ERFINDEN!
Italiano :
Armeggiare e creare!
IMPARIAMO A RIPARARE, DEVIARE E INVENTARE!
Espanol :
¡Juguetear y crear!
¡APRENDAMOS A REPARAR, DESVIAR E INVENTAR!
