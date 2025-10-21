Les Ateliers du Campus Café Associatif -Maison Mège Francillon-sur-Roubion

Les Ateliers du Campus Café Associatif -Maison Mège Francillon-sur-Roubion mardi 21 octobre 2025.

Les Ateliers du Campus

Café Associatif -Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

en fonction du quotient familial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

Date(s) :

2025-10-21

4 ateliers au choix de 14h à 16h30

La Forêt ça vous branche ?

EXPLORONS LES MYSTERES DE LA NATURE

.

Café Associatif -Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 74 00 12 echauveaux@val-de-drome.com

English :

4 workshops to choose from from 2pm to 4:30pm

Are you interested in the forest?

EXPLORE THE MYSTERIES OF NATURE

German :

4 Workshops zur Auswahl von 14:00 bis 16:30 Uhr

Wie gefällt Ihnen der Wald?

ERFORSCHEN WIR DIE GEHEIMNISSE DER NATUR

Italiano :

4 laboratori a scelta dalle 14.00 alle 16.30

Ti interessa la foresta?

ESPLORATE I MISTERI DELLA NATURA

Espanol :

4 talleres a elegir de 14:00 a 16:30

¿Le interesa el bosque?

EXPLORA LOS MISTERIOS DE LA NATURALEZA

L’événement Les Ateliers du Campus Francillon-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme