Les Ateliers du Campus Café Associatif -Maison Mège Francillon-sur-Roubion mardi 21 octobre 2025.
Les Ateliers du Campus
Café Associatif -Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
en fonction du quotient familial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-24 16:30:00
Date(s) :
2025-10-21
4 ateliers au choix de 14h à 16h30
La Forêt ça vous branche ?
EXPLORONS LES MYSTERES DE LA NATURE
Café Associatif -Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 74 00 12 echauveaux@val-de-drome.com
English :
4 workshops to choose from from 2pm to 4:30pm
Are you interested in the forest?
EXPLORE THE MYSTERIES OF NATURE
German :
4 Workshops zur Auswahl von 14:00 bis 16:30 Uhr
Wie gefällt Ihnen der Wald?
ERFORSCHEN WIR DIE GEHEIMNISSE DER NATUR
Italiano :
4 laboratori a scelta dalle 14.00 alle 16.30
Ti interessa la foresta?
ESPLORATE I MISTERI DELLA NATURA
Espanol :
4 talleres a elegir de 14:00 a 16:30
¿Le interesa el bosque?
EXPLORA LOS MISTERIOS DE LA NATURALEZA
