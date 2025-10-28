Les ateliers du campus- les intelligences Eurre

Les ateliers du campus- les intelligences Eurre mardi 28 octobre 2025.

Les ateliers du campus- les intelligences

écosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Aux vacances scolaires, l’Intercommunalité propose des ateliers ludiques à partager avec votre enfant. Rendez-vous au Campus ) pour explorer les intelligences naturelles, numériques et collectives. Voir le détail des ateliers ci-dessous.

.

écosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 43 82 ccvd@val-de-drome.com

English :

During the school vacations, the Intercommunalité offers fun workshops to share with your child. Visit Campus ) to explore natural, digital and collective intelligences. See workshop details below.

German :

In den Schulferien bietet die Intercommunalité spielerische Workshops an, die Sie mit Ihrem Kind teilen können. Begeben Sie sich zum Campus ), um die natürliche, digitale und kollektive Intelligenz zu erforschen. Einzelheiten zu den Workshops finden Sie unten.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, l’Intercommunalité propone divertenti laboratori da condividere con i vostri figli. Venite al Campus ) per esplorare le intelligenze naturali, digitali e collettive. I dettagli dei laboratori sono riportati di seguito.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, la Intercommunalité propone talleres lúdicos para compartir con su hijo. Venga al Campus ) para explorar las inteligencias natural, digital y colectiva. Consulte los detalles de los talleres a continuación.

L’événement Les ateliers du campus- les intelligences Eurre a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme