Les Ateliers du Dimanche avec Lise Dua Labo 10 Bazouges-la-Pérouse

Les Ateliers du Dimanche avec Lise Dua Labo 10 Bazouges-la-Pérouse dimanche 26 octobre 2025.

Les Ateliers du Dimanche avec Lise Dua

Labo 10 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Chaque dimanche, la photographe Lisa Dua, conviée par l’association Superflux, fait découvrir sa pratique artistique aux enfants âgés de 6 à 12 ans et imagine des ateliers sur mesure pour qu’ils puissent expérimenter la fabrication d’une œuvre d’art à emporter chez soi.

Qu’elle soit découpée, collée, rejouée, l’image photographique deviendra le support du récit et de l’imaginaire. Fabriquer ces photographies te permettra d’aborder les questions de cadrage, de lumière, de posture et de point de vue, tout en t’amusant. Autour de tes photos, tes dessins ou tes mots, tu pourras également t’exprimer sur un sujet qui te passionne en créant un petit livre unique, de A à Z.

Atelier 1 Photo jumelles

26 octobre 16 novembre 7 décembre

À partir d’une photographie d’un proche, tu te mettras dans la peau de ce personnage. On sera attentif au cadrage, à la posture du personnage et au point de vue pour que les deux photos deviennent des jumelles.

Atelier 2 Rêve ta vie

2 novembre 23 novembre 14 décembre

A partir d’une photographie de toi que l’on découpera et de petits objets que tu amènes, mets ton double en scène et raconte-nous une histoire en image.

Atelier 3 Fabrique ton livre

9 novembre 30 novembre 21 décembre

Fabrique-toi un fanzine (petit livre) sur un sujet qui te passionne.

A partir d’une feuille pliée ou de plusieurs papiers, tu concevras la mise en page et le contenu de ton livre de A à Z.

A destination des enfants de 6 à 12 ans Inscription obligatoire (maximum 8 enfants par dimanche)

La participation est gratuite mais nécessite une adhésion annuelle obligatoire à l’association Superflux. Les enfants qui ont participé au Printemps sont déjà adhérents, les ateliers sont déjà gratuits pour eux, ne reste plus qu’à vous inscrire sur les dates de votre choix ! .

Labo 10 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 43 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Ateliers du Dimanche avec Lise Dua Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne