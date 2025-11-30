Les ateliers du dimanche Centre d’art GwinZegal Guingamp

Les ateliers du dimanche

Centre d’art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Le centre d’art GwinZegal vous propose une visite guidée de l’exposition de Marc Pataut prolongée par un atelier de pratique artistique accessible à tous, adulte et enfant à partir de 6 ans. Lyzaïg Le Clec’h vous propose un atelier d’écriture poétique, pour entrer en résonance avec les photographies de Marc Pataut. .

+33 2 96 44 27 78

