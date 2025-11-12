Les ateliers du dimanche Centre d’art GwinZegal Guingamp

Les ateliers du dimanche

Centre d’art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11 17:30:00

Date(s) :

2026-01-11

Le centre d’art GwinZegal vous propose une visite guidée de l’exposition de Marc Pataut prolongée par un atelier de pratique artistique accessible à tous, adulte et enfant à partir de 6 ans. Léa Helft vous propose de réinterpréter les images de Marc Pataut à travers le dessin. Partez des photographies exposées pour créer une trace graphique personnelle, en jouant avec les contrastes du noir et blanc. A votre disposition mine graphique, fusain, feutre, stylo … Autant de supports pour explorer les nuances et la matière, et transformer votre regard en lignes sensibles. .

