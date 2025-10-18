Les ateliers du garage atelier cyanotype Au garage Labastide-Villefranche

Les ateliers du garage atelier cyanotype Au garage Labastide-Villefranche samedi 18 octobre 2025.

Le temps d’une semi-journée, venez vous expérimenter à une technique photographique alternative. Le cyanotype est une technique photographique par contact qui produit des photogrammes de couleur bleue. Certains biologistes ont utilisé cette technique afin de réaliser leurs herbiers, la plus connue étant Anna Atkins. Venez expérimenter et immortaliser vos dessins, découpages, plumes ou végétaux glanés.

Atelier accéssible à tous à partir de 8 ans sur inscription par téléphone. .

