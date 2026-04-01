Les ateliers du Jeudi Identifier ses compétences

Salle Jeanne Barnier Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:00:00

fin : 2026-04-16 13:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Identifier ses compétences est un atout essentiel, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle.

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Salle Jeanne Barnier Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 88 97 25

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English :

Identifying your skills is an essential asset, whether in your professional or personal life.

L’événement Les ateliers du Jeudi Identifier ses compétences Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux