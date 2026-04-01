Les ateliers du Jeudi Identifier ses compétences Dieulefit
Les ateliers du Jeudi Identifier ses compétences Dieulefit jeudi 16 avril 2026.
Les ateliers du Jeudi Identifier ses compétences
Salle Jeanne Barnier Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 09:00:00
fin : 2026-04-16 13:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Identifier ses compétences est un atout essentiel, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle.
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Salle Jeanne Barnier Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 88 97 25
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English :
Identifying your skills is an essential asset, whether in your professional or personal life.
L’événement Les ateliers du Jeudi Identifier ses compétences Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux