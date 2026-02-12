Les ateliers du Kare Projection du film Les Légendaires et ateliers PLACE FREDERIC BASTIAT Mugron

Les ateliers du Kare Projection du film Les Légendaires et ateliers

PLACE FREDERIC BASTIAT CINEMA DE MUGRON Mugron Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Vous êtes parent solo et vous cherchez une activité créative a faire avec vos enfants pendant les vacances en Chalosse ?

PROFITEZ DE LA PROJECTION DU FILM LES LEGENDAIRES ET PARTICIPEZ A UN ATELIER CRÉATIF PARENT-ENFANT AUTOUR D’UN MOMENT CONVIVIAL !

C’est le mercredi 18 février, au Cinéma de Mugron

Si vous êtes un parent solo, une personne isolée, une personne en situation d’aidance, nos ateliers sont faits pour vous !

Ouvert à tous — aucune expérience nécessaire

La séance de cinéma est à votre charge, mais Le Kl’Hub offre des entrées pour les personnes qui correspondent aux critères du dispositif Ma Réussite Pro Chalosse (personne isolée, aidants familiaux, parents solos) plus d’infos au 0749646076.

Atelier GRATUIT

Envie de découvrir ? Écrivez-nous ou appelez nous pour vous inscrire au 07 49 64 60 76 .

PLACE FREDERIC BASTIAT CINEMA DE MUGRON Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 64 60 76 mrpc@afept.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers du Kare Projection du film Les Légendaires et ateliers

L’événement Les ateliers du Kare Projection du film Les Légendaires et ateliers Mugron a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Terres de Chalosse