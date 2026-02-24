Les Ateliers du Mercredi atelier d’écriture Saint-Goussaud

Les Ateliers du Mercredi atelier d’écriture

10 Le Bourg Saint-Goussaud Creuse

Pour les petits mais pas que ……. Chaque mercredi, la Lanterne 23 vous propose des ateliers pour enfants et adultes !

Réservation nécessaire !

Guidé-e par Elizabeth, venez poser quelques lignes pour le plaisir, que vous soyez novice ou expérimenté-e. Aucune notion de littérature ni imagination nécessaire pour participer !

Minimum 3 personnes,

Infos et réservations 06 40 49 67 99 ou lalanterne@riseup.net. .

10 Le Bourg Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 49 67 99 lalanterne23@riseup.net

