Les Ateliers du Mercredi atelier d'écriture Saint-Goussaud mercredi 18 mars 2026.
10 Le Bourg Saint-Goussaud Creuse
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Pour les petits mais pas que ……. Chaque mercredi, la Lanterne 23 vous propose des ateliers pour enfants et adultes !
Réservation nécessaire !
Guidé-e par Elizabeth, venez poser quelques lignes pour le plaisir, que vous soyez novice ou expérimenté-e. Aucune notion de littérature ni imagination nécessaire pour participer !
Minimum 3 personnes,
Infos et réservations 06 40 49 67 99 ou lalanterne@riseup.net. .
+33 6 40 49 67 99 lalanterne23@riseup.net
