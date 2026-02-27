Les Ateliers du Mercredi atelier Pinatas

10 Le Bourg Saint-Goussaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Pour les petits mais pas que ……. Chaque mercredi, la Lanterne 23 vous propose des ateliers pour enfants et adultes !

Réservation nécessaire !

On a toujours une occasion de taper la piñata ! Enfant ou adulte, venez apprendre à en fabriquer une pour votre prochaine fête !

Inscription pour connaître la liste de petit matériel à apporter lalanterne@riseup.net

Enfant accompagné d’un-e adulte.

Infos et réservations 06 40 49 67 99 ou lalanterne@riseup.net. .

10 Le Bourg Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine lalanterne23@riseup.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Ateliers du Mercredi atelier Pinatas

L’événement Les Ateliers du Mercredi atelier Pinatas Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse