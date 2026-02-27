Les Ateliers du Mercredi atelier Pinatas Saint-Goussaud
10 Le Bourg Saint-Goussaud Creuse
Pour les petits mais pas que ……. Chaque mercredi, la Lanterne 23 vous propose des ateliers pour enfants et adultes !
Réservation nécessaire !
On a toujours une occasion de taper la piñata ! Enfant ou adulte, venez apprendre à en fabriquer une pour votre prochaine fête !
Inscription pour connaître la liste de petit matériel à apporter lalanterne@riseup.net
Enfant accompagné d’un-e adulte.
Infos et réservations 06 40 49 67 99 ou lalanterne@riseup.net. .
