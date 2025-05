Les Ateliers du mieux-être – Saint-Pourçain-sur-Sioule, 17 mai 2025 10:00, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Allier

Les Ateliers du mieux-être 12 Faubourg Paluet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 5 EUR

plus dons libres minimum 5 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Composez votre journée selon vos envies avec huit ateliers dédiés à votre bien-être et à la connaissance de soi.

Ateliers auto-maquillage, automassage, réflexologie, cartomancie….

.

12 Faubourg Paluet

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 21 36 74

English :

Compose your day according to your desires with eight workshops dedicated to your well-being and self-awareness.

Workshops: self-make-up, self-massage, reflexology, cartomancy….

German :

Gestalten Sie Ihren Tag nach Ihren Wünschen mit acht Workshops, die Ihrem Wohlbefinden und Ihrer Selbsterkenntnis gewidmet sind.

Workshops: Selbst-Make-up, Selbstmassage, Reflexzonenmassage, Kartenlegen….

Italiano :

Create la vostra giornata con otto laboratori dedicati al benessere e alla consapevolezza di sé.

Laboratori: autotrucco, automassaggio, riflessologia, cartomanzia….

Espanol :

Cree su propia jornada con ocho talleres dedicados a su bienestar y autoconocimiento.

Talleres: auto-maquillaje, auto-masaje, reflexología, adivinación….

