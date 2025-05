Les ateliers du patrimoine Atelier 6/12 ans au musée de la Faïence et des Beaux Arts – Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers, 3 juillet 2025 14:30, Nevers.

Nièvre

Les ateliers du patrimoine Atelier 6/12 ans au musée de la Faïence et des Beaux Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Début : 2025-07-03 14:30:00

fin : 2025-08-07 16:30:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-07

2025-07-10

2025-07-14

2025-07-17

2025-07-21

2025-07-24

2025-07-28

2025-07-31

2025-08-04

2025-08-07

2025-08-11

2025-08-14

2025-08-18

2025-08-21

2025-08-25

2025-08-28

Mets la main à la pâte et donne vie à des créations originales et personnalisées à partir de matériaux variés — papier, argile, crépon, tissu, et bien d’autres encore — en lien avec le patrimoine et la richesse culturelle de Nevers !

Atelier 6/12 ans au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Tous les lundis et les jeudis de juillet et d’août, de 14h30 à 16h30. Tarif 5€. Inscription culture.nevers.fr .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

