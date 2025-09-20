Les ateliers du patrimoine Musée de Préhistoire Tautavel

Les ateliers du patrimoine 20 et 21 septembre Musée de Préhistoire Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les ateliers du patrimoine à Tautavel

Découvrez les techniques de nos lointains ancêtres, et comprenez leur mode de vie.

Musée de Préhistoire Avenue Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel, France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468290776 https://450000ans.com Histoire de l’homme en Europe depuis son apparition jusqu’à l’aube de l’Antiquité grecque. Reconstitutions, audiovisuels et bornes interactives.

© EPCC TAUTAVEL / David Angelat