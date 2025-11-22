Les ateliers du Père Noël Salignac-sur-Charente

Les ateliers du Père Noël

Salle de la garde Salignac-sur-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-22

Notre équipe de papys bricoleurs et mamies gâteaux vous convient aux Ateliers du Père Noël, découvrir une collection exceptionnelle de jeux et jouets anciens et d’ateliers créatifs et gastronomiques à Salignac sur Charente!

Salle de la garde Salignac-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 33 16 17

English :

Our team of grandpa tinkerers and grandma cakes invites you to Les Ateliers du Père Noël, to discover an exceptional collection of old toys and games and to take part in creative and gastronomic workshops in Salignac sur Charente!

German :

Unser Team aus Bastler-Opas und Kuchen-Omas lädt Sie zu den Ateliers du Père Noël ein, um eine außergewöhnliche Sammlung alter Spiele und Spielsachen zu entdecken und kreative und gastronomische Workshops in Salignac sur Charente zu besuchen!

Italiano :

Il nostro team di nonni armeggiatori e nonne pasticcere vi invita a Les Ateliers du Père Noël, dove potrete scoprire una collezione eccezionale di vecchi giocattoli e giochi, oltre a laboratori creativi e gastronomici a Salignac sur Charente!

Espanol :

Nuestro equipo de abuelos juguetones y abuelas pasteleras le invita a Les Ateliers du Père Noël, donde podrá descubrir una excepcional colección de juguetes y juegos antiguos, así como talleres creativos y gastronómicos en Salignac sur Charente

