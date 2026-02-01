Les ateliers du petit ânier Steph’Ânes Fleuriel

Les ateliers du petit ânier

Steph’Ânes 19 chemin de la bougalerie Fleuriel Allier

Tarif : 3 – 3 – EUR

accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-22 11:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Un atelier dure environ 1 heure et est accessible à tous les enfants dès 5 ans, accompagné par un adulte.Viens découvrir l’univers de l’âne, cet animal si attachant et affectueux, avec des copains ou ta famille !

Steph’Ânes 19 chemin de la bougalerie Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 28 33 stephaneprojets@gmail.com

English :

A workshop lasts about 1 hour and is open to all children aged 5 and over, accompanied by an adult. Come and discover the world of the donkey, this endearing and affectionate animal, with friends or family!

