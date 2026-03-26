LES ATELIERS DU PRINTEMPS FOYER RURAL Grenade
LES ATELIERS DU PRINTEMPS FOYER RURAL Grenade samedi 18 avril 2026.
LES ATELIERS DU PRINTEMPS
FOYER RURAL 26 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Le Foyer Rural de Grenade, en partenariat avec les organisateurs du Petit marché du fait main, vous propose un week-end créatif !
Au programme, une belle sélection d’ateliers artisanaux
couture, céramique, linogravure, laine cardée, bougies parfumées, peinture sur tissus, …
Chaque atelier est limité à quatre participants, afin de favoriser les échanges et un accompagnement de qualité. Les réservations ouvrent à partir du 1er avril.
Venez découvrir, créer et partager un moment convivial autour du fait main ! .
FOYER RURAL 26 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 lepetitmarchedufaitmain@gmail.com
English :
The Foyer Rural de Grenade, in partnership with the organizers of the Petit marché du fait main, offers you a creative weekend!
L’événement LES ATELIERS DU PRINTEMPS Grenade a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
