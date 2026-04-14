Saint-Cyprien

Les ateliers du Printemps mini-stage maroquinerie

32 Rue Gambetta Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-30 17:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16 2026-04-28 2026-04-30

LES ATELIERS DU PRINTEMPS

Mini-stage maroquinerie avec Susana

Fabriquez votre pochette ceinture

Mardi 14 & jeudi 16 avril de 14h00-17h30

Mardi 28 & jeudi 30 avril de 14h00-17h30

L’atelier est sur 2 jours au prix de 85 €.

Inscriptions sur place ou par téléphone au 06 25 48 62 30

LES ATELIERS DU PRINTEMPS

Mini-stage maroquinerie avec Susana

Fabriquez votre pochette ceinture

Mardi 14 & jeudi 16 avril de 14h00-17h30

Mardi 28 & jeudi 30 avril de 14h00-17h30

L’atelier est sur 2 jours au prix de 85 €.

Inscriptions sur place ou par téléphone au 06 25 48 62 30 .

32 Rue Gambetta Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 48 62 30

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English : Les ateliers du Printemps mini-stage maroquinerie

SPRING WORKSHOPS

Leatherwork mini-workshop with Susana

Make your own belt pouch

Tuesday April 14 & Thursday April 16, 2:00 pm 5:30 pm

Tuesday 28 & Thursday 30 April, 2.00 pm 5.30 pm

The workshop lasts 2 days and costs 85?

Registration on site or by phone 06 25 48 62 30

L’événement Les ateliers du Printemps mini-stage maroquinerie Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne