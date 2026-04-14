Les ateliers du Printemps mini-stage maroquinerie Saint-Cyprien
Les ateliers du Printemps mini-stage maroquinerie Saint-Cyprien mardi 14 avril 2026.
Saint-Cyprien
Les ateliers du Printemps mini-stage maroquinerie
32 Rue Gambetta Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-30 17:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16 2026-04-28 2026-04-30
LES ATELIERS DU PRINTEMPS
Mini-stage maroquinerie avec Susana
Fabriquez votre pochette ceinture
Mardi 14 & jeudi 16 avril de 14h00-17h30
Mardi 28 & jeudi 30 avril de 14h00-17h30
L’atelier est sur 2 jours au prix de 85 €.
Inscriptions sur place ou par téléphone au 06 25 48 62 30
LES ATELIERS DU PRINTEMPS
Mini-stage maroquinerie avec Susana
Fabriquez votre pochette ceinture
Mardi 14 & jeudi 16 avril de 14h00-17h30
Mardi 28 & jeudi 30 avril de 14h00-17h30
L’atelier est sur 2 jours au prix de 85 €.
Inscriptions sur place ou par téléphone au 06 25 48 62 30 .
32 Rue Gambetta Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 48 62 30
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English : Les ateliers du Printemps mini-stage maroquinerie
SPRING WORKSHOPS
Leatherwork mini-workshop with Susana
Make your own belt pouch
Tuesday April 14 & Thursday April 16, 2:00 pm 5:30 pm
Tuesday 28 & Thursday 30 April, 2.00 pm 5.30 pm
The workshop lasts 2 days and costs 85?
Registration on site or by phone 06 25 48 62 30
L’événement Les ateliers du Printemps mini-stage maroquinerie Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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