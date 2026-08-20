AGENDA · Nantes99vues
Les ateliers du Salon numérique Médiathèque Jacques Demy Nantes
jeudi 17 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription Adulte
Organiser ses fichiers et dossiers sur ordinateur. Initiation en groupe.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Initiation Zumba et Afro Zumba, Pigeonnier des Dervallières, Nantes 20 août 2026
- Balade contée, Parc de Bottière-Chénaie, Nantes 20 août 2026
- Les ateliers du West Tour – Initiation Zumba, Nantes Centre et Quartiers, Nantes 20 août 2026
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 20 août 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes 20 août 2026