Les Ateliers du samedi avec Spire Création Ateliers Spire Création Saint-Émiland

Ateliers Spire Création 29 route d’Autun, Lieu -dit du Pont d’Argent Saint-Émiland Saône-et-Loire

Début : 2025-10-04 13:45:00

fin : 2026-04-25 16:45:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-18 2025-11-08 2025-11-22 2025-12-06 2025-12-20 2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-21 2026-04-04 2026-04-25 2026-05-09 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27 2026-10-04

Notre Atelier Rural, né de l’Association Spire Création, fête ses 25 ans d’existence.

Crée à l’origine, à Ligny en Brionnais, au sud de la Saône-et-Loire entre Marcigny et Charlieu, l’Association a accueilli ses élèves et stagiaires durant de longues années, dans une étable rénovée aux murs chaulés. Certaines personnes n’hésitaient pas à venir de Gueugnon, Mâcon, Roanne, Paray le Monial, Marcigny pour participer aux séances et aux stages.

Aujourd’hui, notre Atelier Rural est installé au Lieu-dit du Pont d’Argent à Saint-Emiland avec le même objectif celui d’éveiller le potentiel créatif qui sommeille en chacun.e, développer la formation en Arts Plastiques, contribuer aux loisirs et favoriser les relations intergénérationnelles; en effet, quoi de plus réjouissant que de voir se rencontrer des personnes de plus de 75 ans et des jeunes ou des enfants ! Chacun.e y trouve son compte et les échanges sont enrichissants ! Nos élèves et stagiaires viennent actuellement de Beaune, Lyon, Montceau, Pouilloux, Montbard, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saint-Jean-de-Trézy, Mesvres, Couches, St Léger sur Dheune, Auxy, Autun.

Les Ateliers pour enfants à partir de 5 ans, commencent souvent par une histoire choisie pour stimuler l’imagination; elle donne ensuite libre cours à l’expression libre et accompagnée Dessin, Peinture à la gouache ou aquarelle, Collages, Réalisation de petits livres, de Cartes postales, de Masques… selon les envies des enfants et la période de l’année.

Les Ateliers Jeunes et Adultes, permettent de développer la compréhension des volumes et leur transposition, la pratique des couleurs et des harmonies, l’Histoire de l’Art …

Aucun sujet n’est tabou et selon les motivations, l’atelier accueille sur ses chevalets Animaux des campagnes ou de la jungle, bateaux, paysages, compositions d’objets ou compositions florales… Études documentaires d’objets trouvés dans la nature… Modèle vivant ou Dessin de Mode, Bande dessinée…

Toutes les techniques peuvent être abordée.s Gouache, Fusain, Sanguine, Pastel, Acrylique, Aquarelle, Techniques mixtes…

Les Ateliers des samedis et des lundis (nouveau cette année) et les stages se déroulent dans un cadre convivial et tempéré ! Avec à disposition un grand jardin fleuri et boisé pour les moments de pause.

Micheyle MARLIER accompagne chaque stagiaire avec plaisir, afin d’aboutir à la réussite du projet individuel et/ou collectif.

Micheyle MARLIER est professeure en Arts Plastiques, Animatrice de Projets d’Éducation Populaire et aussi Conteuse. Elle est Styliste de Mode (son rêve d’enfant) et Formatrice professionnelle pour jeunes et adultes. Dans le cadre des Ateliers Spire Création, elle a collaboré à divers projets artistiques en réseaux associatifs dont les Foyers Ruraux du 71 et associations de l’Autunois. Elle a collaboré avec les enseignant.e.s de l’Éducation Nationale et du Privé à des projets artistiques pour les 3 -12 ans.

Elle a exposé avec les Artistes Français au Grand Palais et en galeries à Paris et en Province ; elle a remporté de nombreux prix. Elle n’expose plus actuellement, préférant se consacrer à ses élèves et à son travail d’Atelier et de Portraitiste qu’elle affectionne particulièrement. .

Ateliers Spire Création 29 route d’Autun, Lieu -dit du Pont d’Argent Saint-Émiland 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 82 75 26 ateliers.spirecreation71@gmail.com

