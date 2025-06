Les ateliers du Tiers-lieu des Forges TARBES Tarbes 1 juillet 2025 07:00

Les ateliers du Tiers-lieu des Forges TARBES 29 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-28

2025-07-01

Le Tiers-lieu des Forges 65 est une association loi 1901 à vocation environnementale, artistique, sociale et populaire.

Partage d’espace, boutique, atelier.

Économie sociale et solidaire qui utilise la monnaie locale et complémentaire « La Sonnante ».

Venez participez aux ateliers dans la convivialité, l’échange et le partage !

TARIFS 6 euros l’Atelier /3 euros bénévoles actifs/ 1 euro minima sociaux

LES MARDIS 1, 8, 15, 22 et 29 JUILLET à 18h30

ATELIER Yoga du Rire

MERCREDI 2 JUILLET de 14h à 18h

CAFÉ Tricot

Tricotons ensemble pour petits et grands

SAMEDIS 5, 12, 19 et 26 JUILLET de 14h à 18h

ATELIER Guitare

Initiation à la guitare

LUNDIS 7, 14, 21 et 28 JUILLET de 14h à 18h

ATELIER Aquarelle

DIMANCHE 20 JUILLET à partir de 7h

VIDE -GRENIER

Buvette et plats maison , Association du Commerce Equitable

Réservation emplacement 2 euros/mètre

EN JUILLET, DU LUNDI AU SAMEDI, A LA DEMANDE de 14h à 18h

ATELIER Travaux Manuels

Attrapes Rêves, création de sacs, peintures…

.

TARBES 29 avenue des Forges

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com

English :

Le Tiers-lieu des Forges 65 is an environmental, artistic, social and popular association under the French law of 1901.

Sharing space, store, workshop.

A social economy that uses the local and complementary currency « La Sonnante ».

Come and take part in our workshops in a convivial atmosphere of exchange and sharing!

RATES 6 euros Workshop /3 euros active volunteers/ 1 euro minimum social benefits

Tuesdays july 1, 8, 15, 22 and 29 at 6:30pm

Laughter Yoga WORKSHOP

WEDNESDAY JULY 2, 2 pm to 6 pm

Knitting CAFÉ

Knitting together for young and old

SATURDAY JULY 5, 12, 19 and 26, 2 6pm

Guitar WORKSHOP

Introduction to the guitar

Mondays july 7, 14, 21 and 28, 2 6 pm

Watercolor WORKSHOP

SUNDAY JULY 20 from 7am

GARDEN VACUUM

Refreshments and home-cooked food, Fair Trade Association

Site reservation: 2 euros/metre

IN JULY, MONDAY TO SATURDAY, ON DEMAND from 2pm to 6pm

Handicrafts WORKSHOP

Dreamcatchers, bag-making, painting?

German :

Der Tiers-lieu des Forges 65 ist ein Verein nach dem Gesetz von 1901 mit ökologischen, künstlerischen, sozialen und volkstümlichen Zielen.

Gemeinsame Nutzung von Räumen, Geschäften und Werkstätten.

Sozial- und Solidarwirtschaft, die die lokale und ergänzende Währung « La Sonnante » verwendet.

Nehmen Sie an den Workshops in geselliger Runde teil, tauschen Sie sich aus und teilen Sie!

PREISE: 6 Euro: Workshop / 3 Euro: aktive Freiwillige / 1 Euro: soziale Mindestsicherung

Am Dienstag, den 1., 8., 15., 22. und 29. Juli um 18:30 Uhr

ATELIER Yoga des Lachens

MITTWOCH, 2. Juli, 14.00 bis 18.00 Uhr

CAFÉ Tricot (Strick-Café)

Gemeinsames Stricken für Groß und Klein

SAMSTAGS 5., 12., 19. und 26. JULI von 14 bis 18 Uhr

WORKSHOP GITARRE

Einführung in das Gitarrenspiel

MONTAG, 7., 14., 21. und 28. Juli von 14:00 bis 18:00 Uhr

ATELIER Aquarellmalerei

SONNTAG, 20. Juli ab 7 Uhr

VIDEO -GRENIER

Getränke und « hausgemachte » Gerichte, Association du Commerce Equitable

Reservierung Stellplatz: 2 Euro/Meter

IM JULI, VON MONTAG BIS SAMSTAG, AUF ANFRAGE von 14 bis 18 Uhr

ATELIER Handarbeiten

Traumfänger, Taschenherstellung, Malerei?

Italiano :

Il Tiers-lieu des Forges 65 è un’associazione ambientalista, artistica, sociale e popolare ai sensi della legge francese del 1901.

Spazio condiviso, negozio, laboratorio.

Un’economia sociale che utilizza la moneta locale e complementare « La Sonnante ».

Venite a partecipare ai laboratori in un’atmosfera amichevole di scambio e condivisione!

TARIFFE: 6 euro: il laboratorio / 3 euro: volontari attivi/ 1 euro: prestazioni sociali minime

MARTEDÌ 1, 8, 15, 22 e 29 LUGLIO alle 18.30

Laboratorio di yoga della risata

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO dalle 14.00 alle 18.00

Caffè del lavoro a maglia

Lavorare a maglia insieme per grandi e piccini

SABATO 5, 12, 19 e 26 LUGLIO dalle 14.00 alle 18.00

Laboratorio di chitarra

Introduzione alla chitarra

LUNEDÌ 7, 14, 21 e 28 LUGLIO dalle 14.00 alle 18.00

Laboratorio di acquerello

DOMENICA 20 LUGLIO dalle 7.00

GIARDINO VUOTO

Rinfresco e piatti fatti in casa, Associazione Commercio Equo e Solidale

Prenotazione del sito: 2 euro/metro

A LUGLIO, DA LUNEDÌ A SABATO, SU RICHIESTA dalle 14.00 alle 18.00

Laboratorio di artigianato

Acchiappasogni, creazione di borse, pittura?

Espanol :

Tiers-lieu des Forges 65 es una asociación ecologista, artística, social y popular amparada por la ley francesa de 1901.

Espacio compartido, tienda, taller.

Una economía social que utiliza la moneda local y complementaria « La Sonnante ».

¡Venga a participar en los talleres en un ambiente amistoso de intercambio y puesta en común!

TARIFAS: 6 euros: el Taller / 3 euros: voluntarios activos/ 1 euro: prestaciones sociales mínimas

MARTES 1, 8, 15, 22 y 29 DE JULIO a las 18.30 h

Taller de Yoga de la Risa

MIÉRCOLES 2 DE JULIO de 14.00 a 18.00 h

CAFÉ DE TEJIDO

Tejer juntos para grandes y pequeños

SÁBADOS 5, 12, 19 y 26 DE JULIO de 14.00 a 18.00 h

TALLER DE GUITARRA

Introducción a la guitarra

LUNES 7, 14, 21 y 28 DE JULIO 14.00 a 18.00 h

Taller de acuarela

DOMINGO 20 DE JULIO a partir de las 7h

VACÍO EN EL JARDÍN

Refrescos y platos caseros, Asociación de Comercio Justo

Reserva de sitio: 2 euros/metro

EN JULIO, DE LUNES A SÁBADO, A LA CARTA de 14h a 18h

Taller de manualidades

Atrapasueños, fabricación de bolsas, pintura?

