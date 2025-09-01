Les ateliers du Tiers-lieu des Forges TARBES Tarbes
TARBES 29 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Le Tiers-lieu des Forges 65 est une association loi 1901 à vocation environnementale, artistique, sociale et populaire.
Partage d’espace, boutique, atelier.
Économie sociale et solidaire qui utilise la monnaie locale et complémentaire « La Sonnante ».
Venez participez aux ateliers dans la convivialité, l’échange et le partage !
TARIFS 6 euros l’Atelier /3 euros bénévoles actifs/ 1 euro minima sociaux
LUNDIS 1er et 29 septembre de 14h à 18h
ATELIER Aquarelle
Contact Mireille 06 73 02 30 25
LES MARDIS 2, 9, 16, 23 et 30 septembre à 18h30
ATELIER Yoga du Rire
Contact Marie-Thérèse 06 07 88 83 58
DIMANCHE 21 septembre à partir de 7h
VIDE -GRENIER
Buvette et plats maison , Association du Commerce Equitable
Réservation emplacement 2 euros/mètre
EN SEPTEMBRE, DU LUNDI AU SAMEDI, A LA DEMANDE de 14h à 18h
ATELIER Travaux Manuels
Attrapes Rêves, création de sacs, peintures…
Contact Martine 06 62 46 65 65
TARBES 29 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com
English :
Le Tiers-lieu des Forges 65 is an environmental, artistic, social and popular association under the French law of 1901.
Sharing space, store, workshop.
A social economy that uses the local and complementary currency « La Sonnante ».
Come and take part in our workshops in a convivial atmosphere of exchange and sharing!
RATES 6 euros Workshop /3 euros active volunteers/ 1 euro minimum social benefits
Mondays, september 1 and 29, 2pm to 6pm
WATERCOLOR WORKSHOP
Contact Mireille 06 73 02 30 25
TUESDAYS September 2, 9, 16, 23 and 30 at 6.30pm
Laughter Yoga WORKSHOP
Contact Marie-Thérèse 06 07 88 83 58
SUNDAY September 21 from 7am
GARDEN VACUUM
Refreshments and home-cooked food, Fair Trade Association
Pitch reservation: 2 euros/meter
IN SEPTEMBER, MONDAY TO SATURDAY, ON DEMAND from 2pm to 6pm
Handicrafts workshop
Dream catchers, bag making, painting?
Contact Martine 06 62 46 65 65
German :
Der Tiers-lieu des Forges 65 ist ein Verein nach dem Gesetz von 1901 mit ökologischen, künstlerischen, sozialen und volkstümlichen Zielen.
Gemeinsame Nutzung von Räumen, Geschäften und Werkstätten.
Sozial- und Solidarwirtschaft, die die lokale und ergänzende Währung « La Sonnante » verwendet.
Nehmen Sie an den Workshops in geselliger Runde teil, tauschen Sie sich aus und teilen Sie!
PREISE: 6 Euro: Workshop / 3 Euro: aktive Freiwillige / 1 Euro: soziale Mindestsicherung
MONTAG, 1. und 29. September, 14:00 bis 18:00 Uhr
WORKSHOP Aquarellmalerei
Kontakt Mireille: 06 73 02 30 25
AM DIENSTAG, 2., 9., 16., 23. und 30. September um 18:30 Uhr
ATELIER Yoga des Lachens
Kontakt Marie-Thérèse: 06 07 88 83 58
SONNTAG, 21. September ab 7 Uhr
VIDEO -GRENIER
Getränkestand und « hausgemachte » Gerichte, Association du Commerce Equitable
Reservierung Stellplatz: 2 Euro/Meter
IM SEPTEMBER, VON MONTAG BIS SAMSTAG, AUF ANFRAGE von 14 bis 18 Uhr
ATELIER Handarbeiten
Traumfänger, Herstellung von Taschen, Malerei?
Kontakt Martine: 06 62 46 65 65
Italiano :
Il Tiers-lieu des Forges 65 è un’associazione ambientalista, artistica, sociale e popolare ai sensi della legge francese del 1901.
Spazio condiviso, negozio, laboratorio.
Un’economia sociale che utilizza la moneta locale e complementare « La Sonnante ».
Venite a partecipare ai laboratori in un’atmosfera amichevole di scambio e condivisione!
TARIFFE: 6 euro: il laboratorio / 3 euro: volontari attivi/ 1 euro: prestazioni sociali minime
Lunedì 1 e 29 settembre dalle 14.00 alle 18.00
Laboratorio di acquerello
Contattare Mireille: 06 73 02 30 25
MARTEDI’ 2, 9, 16, 23 e 30 settembre alle 18.30
Laboratorio di yoga della risata
Contattare Marie-Thérèse: 06 07 88 83 58
DOMENICA 21 settembre dalle 7.00
GIARDINO VUOTO
Rinfresco e piatti fatti in casa, Associazione di commercio equo e solidale
Prenotazione del sito: 2 euro/metro
A SETTEMBRE, DA LUNEDÌ A SABATO, SU RICHIESTA dalle 14.00 alle 18.00
Laboratorio di artigianato
Acchiappasogni, creazione di borse, pittura?
Contattare Martine: 06 62 46 65 65
Espanol :
Tiers-lieu des Forges 65 es una asociación ecologista, artística, social y popular amparada por la ley francesa de 1901.
Espacio compartido, tienda, taller.
Una economía social que utiliza la moneda local y complementaria « La Sonnante ».
¡Venga a participar en los talleres en un ambiente amistoso de intercambio y puesta en común!
TARIFAS: 6 euros: el Taller / 3 euros: voluntarios activos/ 1 euro: prestaciones sociales mínimas
Lunes 1 y 29 de septiembre de 14h a 18h
Taller de acuarela
Contacto Mireille: 06 73 02 30 25
MARTES 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre a las 18h30
Taller de yoga de la risa
Contacto Marie-Thérèse: 06 07 88 83 58
DOMINGO 21 de septiembre a partir de las 7 h
VACÍO EN EL JARDÍN
Refrescos y platos caseros, Asociación de Comercio Justo
Reserva de sitio: 2 euros/metro
EN SEPTIEMBRE, DE LUNES A SÁBADO, A LA CARTA de 14h a 18h
Taller de manualidades
Atrapasueños, fabricación de bolsos, pintura..
Contacto Martine: 06 62 46 65 65
