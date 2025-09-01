Les ateliers du Tiers-lieu des Forges TARBES Tarbes

TARBES 29 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Le Tiers-lieu des Forges 65 est une association loi 1901 à vocation environnementale, artistique, sociale et populaire.

Partage d’espace, boutique, atelier.

Économie sociale et solidaire qui utilise la monnaie locale et complémentaire « La Sonnante ».

Venez participez aux ateliers dans la convivialité, l’échange et le partage !

TARIFS 6 euros l’Atelier /3 euros bénévoles actifs/ 1 euro minima sociaux

LUNDIS 1er et 29 septembre de 14h à 18h

ATELIER Aquarelle

Contact Mireille 06 73 02 30 25

LES MARDIS 2, 9, 16, 23 et 30 septembre à 18h30

ATELIER Yoga du Rire

Contact Marie-Thérèse 06 07 88 83 58

DIMANCHE 21 septembre à partir de 7h

VIDE -GRENIER

Buvette et plats maison , Association du Commerce Equitable

Réservation emplacement 2 euros/mètre

EN SEPTEMBRE, DU LUNDI AU SAMEDI, A LA DEMANDE de 14h à 18h

ATELIER Travaux Manuels

Attrapes Rêves, création de sacs, peintures…

Contact Martine 06 62 46 65 65

TARBES 29 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com

English :

Le Tiers-lieu des Forges 65 is an environmental, artistic, social and popular association under the French law of 1901.

Sharing space, store, workshop.

A social economy that uses the local and complementary currency « La Sonnante ».

Come and take part in our workshops in a convivial atmosphere of exchange and sharing!

RATES 6 euros Workshop /3 euros active volunteers/ 1 euro minimum social benefits

Mondays, september 1 and 29, 2pm to 6pm

WATERCOLOR WORKSHOP

Contact Mireille 06 73 02 30 25

TUESDAYS September 2, 9, 16, 23 and 30 at 6.30pm

Laughter Yoga WORKSHOP

Contact Marie-Thérèse 06 07 88 83 58

SUNDAY September 21 from 7am

GARDEN VACUUM

Refreshments and home-cooked food, Fair Trade Association

Pitch reservation: 2 euros/meter

IN SEPTEMBER, MONDAY TO SATURDAY, ON DEMAND from 2pm to 6pm

Handicrafts workshop

Dream catchers, bag making, painting?

Contact Martine 06 62 46 65 65

German :

Der Tiers-lieu des Forges 65 ist ein Verein nach dem Gesetz von 1901 mit ökologischen, künstlerischen, sozialen und volkstümlichen Zielen.

Gemeinsame Nutzung von Räumen, Geschäften und Werkstätten.

Sozial- und Solidarwirtschaft, die die lokale und ergänzende Währung « La Sonnante » verwendet.

Nehmen Sie an den Workshops in geselliger Runde teil, tauschen Sie sich aus und teilen Sie!

PREISE: 6 Euro: Workshop / 3 Euro: aktive Freiwillige / 1 Euro: soziale Mindestsicherung

MONTAG, 1. und 29. September, 14:00 bis 18:00 Uhr

WORKSHOP Aquarellmalerei

Kontakt Mireille: 06 73 02 30 25

AM DIENSTAG, 2., 9., 16., 23. und 30. September um 18:30 Uhr

ATELIER Yoga des Lachens

Kontakt Marie-Thérèse: 06 07 88 83 58

SONNTAG, 21. September ab 7 Uhr

VIDEO -GRENIER

Getränkestand und « hausgemachte » Gerichte, Association du Commerce Equitable

Reservierung Stellplatz: 2 Euro/Meter

IM SEPTEMBER, VON MONTAG BIS SAMSTAG, AUF ANFRAGE von 14 bis 18 Uhr

ATELIER Handarbeiten

Traumfänger, Herstellung von Taschen, Malerei?

Kontakt Martine: 06 62 46 65 65

Italiano :

Il Tiers-lieu des Forges 65 è un’associazione ambientalista, artistica, sociale e popolare ai sensi della legge francese del 1901.

Spazio condiviso, negozio, laboratorio.

Un’economia sociale che utilizza la moneta locale e complementare « La Sonnante ».

Venite a partecipare ai laboratori in un’atmosfera amichevole di scambio e condivisione!

TARIFFE: 6 euro: il laboratorio / 3 euro: volontari attivi/ 1 euro: prestazioni sociali minime

Lunedì 1 e 29 settembre dalle 14.00 alle 18.00

Laboratorio di acquerello

Contattare Mireille: 06 73 02 30 25

MARTEDI’ 2, 9, 16, 23 e 30 settembre alle 18.30

Laboratorio di yoga della risata

Contattare Marie-Thérèse: 06 07 88 83 58

DOMENICA 21 settembre dalle 7.00

GIARDINO VUOTO

Rinfresco e piatti fatti in casa, Associazione di commercio equo e solidale

Prenotazione del sito: 2 euro/metro

A SETTEMBRE, DA LUNEDÌ A SABATO, SU RICHIESTA dalle 14.00 alle 18.00

Laboratorio di artigianato

Acchiappasogni, creazione di borse, pittura?

Contattare Martine: 06 62 46 65 65

Espanol :

Tiers-lieu des Forges 65 es una asociación ecologista, artística, social y popular amparada por la ley francesa de 1901.

Espacio compartido, tienda, taller.

Una economía social que utiliza la moneda local y complementaria « La Sonnante ».

¡Venga a participar en los talleres en un ambiente amistoso de intercambio y puesta en común!

TARIFAS: 6 euros: el Taller / 3 euros: voluntarios activos/ 1 euro: prestaciones sociales mínimas

Lunes 1 y 29 de septiembre de 14h a 18h

Taller de acuarela

Contacto Mireille: 06 73 02 30 25

MARTES 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre a las 18h30

Taller de yoga de la risa

Contacto Marie-Thérèse: 06 07 88 83 58

DOMINGO 21 de septiembre a partir de las 7 h

VACÍO EN EL JARDÍN

Refrescos y platos caseros, Asociación de Comercio Justo

Reserva de sitio: 2 euros/metro

EN SEPTIEMBRE, DE LUNES A SÁBADO, A LA CARTA de 14h a 18h

Taller de manualidades

Atrapasueños, fabricación de bolsos, pintura..

Contacto Martine: 06 62 46 65 65

