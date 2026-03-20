Les ateliers du Tiers-lieu des Forges TARBES Tarbes
Les ateliers du Tiers-lieu des Forges TARBES Tarbes dimanche 19 avril 2026.
Les ateliers du Tiers-lieu des Forges
TARBES 29 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-19
Le Tiers-lieu des Forges 65 est une association loi 1901 à vocation environnementale, artistique, sociale et populaire.
Partage d’espace, boutique, atelier.
Économie sociale et solidaire qui utilise la monnaie locale et complémentaire La Sonnante .
Venez participez aux ateliers dans la convivialité, l’échange et le partage !
TARIFS 6 euros l’Atelier 3 euros bénévoles actifs/ 1 euro minima sociaux
DIMANCHE 19 octobre à partir de 7h
VIDE -GRENIER
Buvette et plats maison , Association du Commerce Equitable
Réservation emplacement 2 euros/mètre
Tel 06 95 45 38 59
LUNDIS 20 et 27 avril de 14h à 18h
ATELIER Aquarelle
Contact Mireille 06 73 02 30 25
MARDIS 21 et 28 avril à 18h30
ATELIER Yoga du Rire
Contact Marie-Thérèse 06 07 88 83 58
EN AVRIL, DU LUNDI AU SAMEDI, A LA DEMANDE de 14h à 18h
ATELIER Travaux Manuels
Attrapes Rêves, création de sacs, peintures…
Contact Martine 06 62 46 65 65
.
TARBES 29 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com
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English :
Le Tiers-lieu des Forges 65 is an environmental, artistic, social and popular association under the French law of 1901.
Sharing space, store, workshop.
A social economy that uses the local and complementary currency La Sonnante .
Come and take part in our workshops in a convivial atmosphere of exchange and sharing!
RATES 6 euros Workshop 3 euros active volunteers/ 1 euro minimum social benefits
SUNDAY, October 19 from 7am
GARDEN VACUUM
Refreshments and home-cooked food, Fair Trade Association
Site reservation: 2 euros/meter
Tel 06 95 45 38 59
Mondays april 20 and 27, 2 pm to 6 pm
Watercolor WORKSHOP
Contact Mireille 06 73 02 30 25
TUESDAYS April 21 and 28 at 6.30pm
Laughter Yoga WORKSHOP
Contact Marie-Thérèse 06 07 88 83 58
IN APRIL, MONDAY TO SATURDAY, ON DEMAND from 2pm to 6pm
Handicrafts Workshop
Dream catchers, bag making, painting?
Contact Martine 06 62 46 65 65
L’événement Les ateliers du Tiers-lieu des Forges Tarbes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Tarbes|CDT65