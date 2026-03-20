Les ateliers du Tiers-lieu des Forges TARBES Tarbes

Les ateliers du Tiers-lieu des Forges

TARBES 29 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-19

Le Tiers-lieu des Forges 65 est une association loi 1901 à vocation environnementale, artistique, sociale et populaire.

Partage d’espace, boutique, atelier.

Économie sociale et solidaire qui utilise la monnaie locale et complémentaire La Sonnante .

Venez participez aux ateliers dans la convivialité, l’échange et le partage !

TARIFS 6 euros l’Atelier 3 euros bénévoles actifs/ 1 euro minima sociaux

DIMANCHE 19 octobre à partir de 7h

VIDE -GRENIER

Buvette et plats maison , Association du Commerce Equitable

Réservation emplacement 2 euros/mètre

Tel 06 95 45 38 59

LUNDIS 20 et 27 avril de 14h à 18h

ATELIER Aquarelle

Contact Mireille 06 73 02 30 25

MARDIS 21 et 28 avril à 18h30

ATELIER Yoga du Rire

Contact Marie-Thérèse 06 07 88 83 58

EN AVRIL, DU LUNDI AU SAMEDI, A LA DEMANDE de 14h à 18h

ATELIER Travaux Manuels

Attrapes Rêves, création de sacs, peintures…

Contact Martine 06 62 46 65 65

.

TARBES 29 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com

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English :

Le Tiers-lieu des Forges 65 is an environmental, artistic, social and popular association under the French law of 1901.

Sharing space, store, workshop.

A social economy that uses the local and complementary currency La Sonnante .

Come and take part in our workshops in a convivial atmosphere of exchange and sharing!

RATES 6 euros Workshop 3 euros active volunteers/ 1 euro minimum social benefits

SUNDAY, October 19 from 7am

GARDEN VACUUM

Refreshments and home-cooked food, Fair Trade Association

Site reservation: 2 euros/meter

Tel 06 95 45 38 59

Mondays april 20 and 27, 2 pm to 6 pm

Watercolor WORKSHOP

Contact Mireille 06 73 02 30 25

TUESDAYS April 21 and 28 at 6.30pm

Laughter Yoga WORKSHOP

Contact Marie-Thérèse 06 07 88 83 58

IN APRIL, MONDAY TO SATURDAY, ON DEMAND from 2pm to 6pm

Handicrafts Workshop

Dream catchers, bag making, painting?

Contact Martine 06 62 46 65 65

L’événement Les ateliers du Tiers-lieu des Forges Tarbes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Tarbes|CDT65