Les Ateliers du Tourisme Durable 2025 Rue Fred Scamaroni Porto-Vecchio

Les Ateliers du Tourisme Durable 2025
Rue Fred Scamaroni Espace Jean-Paul de Rocca Serra Centre Culturel Porto-Vecchio Corse-du-Sud
Début : 2025-11-17 08:30:00
fin : 2025-11-17
2025-11-17
Cette nouvelle édition des Ateliers du Tourisme Durable s’inscrit dans une trajectoire résolument tournée vers l’avenir. Porto-Vecchio poursuit sa réflexion collective avec une ambition renouvelée passer du durable au contributif, du constat à l’action.
Rue Fred Scamaroni Espace Jean-Paul de Rocca Serra Centre Culturel Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 4 95 70 09 58
English :
This latest edition of the Sustainable Tourism Workshops is part of a resolutely forward-looking trajectory. Porto-Vecchio is pursuing its collective reflection with a renewed ambition: to move from sustainability to contribution, from observation to action.
German :
Diese neue Ausgabe der Workshops zum nachhaltigen Tourismus ist Teil einer entschieden zukunftsorientierten Ausrichtung. Porto-Vecchio setzt seine kollektiven Überlegungen mit einer neuen Ambition fort: von der Nachhaltigkeit zum Beitrag, von der Feststellung zum Handeln.
Italiano :
Quest’ultima edizione dei Workshop sul Turismo Sostenibile si inserisce in una traiettoria decisamente orientata al futuro. Porto-Vecchio prosegue la sua riflessione collettiva con una rinnovata ambizione: passare dalla sostenibilità al contributo, dall’osservazione all’azione.
Espanol :
Esta última edición de los Talleres de Turismo Sostenible se inscribe en una trayectoria decididamente orientada hacia el futuro. Porto-Vecchio prosigue su reflexión colectiva con una ambición renovada: pasar de la sostenibilidad a la contribución, de la observación a la acción.
