Embarquer pour renverser les points de vue !

Dans le cadre de son exposition estivale, le MuMa s’associe de nouveau avec la Direction du Sport de la Ville du Havre pour vous proposer des ateliers embarqués le samedi, montez à bord de voiliers, cap sur l’horizon… et le dimanche, explorez en atelier la matière accumulée. Le tout en compagnie d’un artiste pour faire de cette balade maritime, voire sportive, une aventure artistique !

Un grand merci aux agents de la Direction du Sport de la Ville du Havre, aux écoles de voiles partenaires et aux skippers, pour leur confiance, leur enthousiasme et leurs conseils !

Deux séances, les 12 et 13 juillet à 14h, la participation est requise aux deux séances. Concernant la sortie en mer, les navigateurs débutants sont les bienvenus, mais il ne faudra pas avoir peur d’être sollicité pour une navigation qui pourrait être sportive en fonction des conditions météo. Il est recommandé de prévoir une tenue adaptée vêtements chauds et imperméables voire tenue de rechange pour les jours pluvieux et venteux, ou crème solaire et chapeau pour les jours de grand soleil.

À partir de 15 ans

Durée 2 séances de 4h

Matériel fourni

Réservation obligatoire

Musée d'Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Les ateliers embarqués du MuMa

Embark on a voyage of discovery!

As part of its summer exhibition, the MuMa is once again teaming up with the City of Le Havre?s Sports Department to offer « onboard » workshops: on Saturday, climb aboard a sailing boat and set sail for the horizon? and on Sunday, explore accumulated matter in a workshop. All in the company of an artist, to turn this maritime and sporting voyage into an artistic adventure!

Many thanks to the staff of Le Havre?s Sports Department, partner sailing schools and skippers for their confidence, enthusiasm and advice!

Two sessions, July 12 and 13 at 2 p.m. Participation is required for both sessions. Beginner sailors are welcome to take part in the outing, but don’t be afraid of being called upon for what could be a sporty sail, depending on the weather conditions. We recommend that you bring suitable clothing: warm, waterproof clothing, or a change of clothes for rainy or windy days, or sun cream and a hat for sunny days.

From age 15 upwards

Duration: 2 sessions of 4 hours

Equipment supplied

Reservations required

German :

An Bord gehen, um die Sichtweisen umzukehren!

Im Rahmen seiner Sommerausstellung arbeitet das MuMa erneut mit der Sportabteilung der Stadt Le Havre zusammen, um Ihnen Workshops an Bord anzubieten: Am Samstag gehen Sie an Bord von Segelbooten und nehmen Kurs auf den Horizont? und am Sonntag erforschen Sie in einem Atelier die angesammelten Materialien. Das alles in Begleitung eines Künstlers, um aus der Seefahrt oder dem Sport ein künstlerisches Abenteuer zu machen!

Vielen Dank an die Mitarbeiter der Sportabteilung der Stadt Le Havre, die Partnersegelschulen und die Skipper für ihr Vertrauen, ihre Begeisterung und ihre Ratschläge!

Zwei Sitzungen, am 12. und 13. Juli um 14 Uhr, die Teilnahme ist an beiden Sitzungen erforderlich. Was den Segelausflug betrifft, so sind Segelanfänger willkommen, aber Sie sollten keine Angst davor haben, dass Sie zu einer Navigation aufgefordert werden, die je nach Wetterbedingungen sportlich sein könnte. Wir empfehlen Ihnen, sich entsprechend zu kleiden: warme, wasserfeste Kleidung und Ersatzkleidung für regnerische und windige Tage oder Sonnencreme und Hut für sonnige Tage.

Ab 15 Jahren

Dauer: 2 Sitzungen von 4 Std

Material wird zur Verfügung gestellt

Reservierung erforderlich

Italiano :

Salite a bordo e capovolgete il vostro punto di vista!

Nell’ambito della sua esposizione estiva, il MuMa collabora ancora una volta con il Dipartimento dello Sport della città di Le Havre per proporvi una serie di laboratori « imbarcati »: sabato salite a bordo di una barca a vela e salpate verso l’orizzonte; domenica esplorate il materiale accumulato in un laboratorio. Il tutto in compagnia di un artista per trasformare questo viaggio marittimo e sportivo in un’avventura artistica!

Un grande ringraziamento allo staff del Dipartimento dello Sport di Le Havre, alle scuole di vela partner e agli skipper per la loro fiducia, il loro entusiasmo e i loro consigli!

Due sessioni, il 12 e il 13 luglio alle 14.00, con partecipazione obbligatoria per entrambe. I velisti principianti sono invitati a partecipare all’uscita, ma non abbiate paura di prendere parte a quella che potrebbe essere una navigazione impegnativa, a seconda delle condizioni meteorologiche. Si consiglia di portare con sé un abbigliamento adeguato: abiti caldi e impermeabili, o un cambio di vestiti per le giornate di pioggia o di vento, oppure crema solare e cappello per le giornate di sole.

A partire dai 15 anni

Durata: 2 sessioni di 4 ore

Attrezzatura fornita

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¡Suba a bordo y dé la vuelta a su punto de vista!

En el marco de su exposición de verano, el MuMa se asocia una vez más con el Departamento de Deportes de la Ciudad de Le Havre para ofrecerle una serie de talleres « embarcados »: el sábado, suba a bordo de un velero y zarpe hacia el horizonte… y el domingo, explore el material acumulado en un taller. ¡Todo ello en compañía de un artista para convertir este viaje marítimo y deportivo en una aventura artística!

Muchas gracias al personal del Departamento de Deportes de Le Havre, a las escuelas de vela colaboradoras y a los patrones por su confianza, entusiasmo y consejos

Dos sesiones, los días 12 y 13 de julio a las 14.00 horas, con participación obligatoria en ambas. Los navegantes principiantes están invitados a participar en la salida, pero no tengan miedo de participar en lo que podría ser una navegación desafiante, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Le recomendamos que traiga ropa adecuada: ropa de abrigo e impermeable, o una muda para los días de lluvia o viento, o crema solar y sombrero para los días soleados.

A partir de 15 años

Duración: 2 sesiones de 4 horas

Material suministrado

Imprescindible reservar

